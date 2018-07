Hoy retornan a clases

Estudiantes se despidieron de sus vacaciones

Todas las unidades educativas, públicas, privadas y de convenio, mantendrán el horario de invierno.

Lunes, 16 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Niños y jóvenes disfrutaron de su último día de vacación.

Después de dos semanas de vacaciones, hoy se retoman las actividades escolares en todos los centros educativos de Santa Cruz. La jornada de ayer muchos estudiantes aprovecharon el buen clima para despedir sus vacaciones de la mejor manera, los centros recreativos se vieron abarrotados de niños y jóvenes que acudieron en familia y entre amigos.

Aprovecharon para descansar y aprender. Miriam Balcázar, que cursa el primero de secundaria, dijo que aprovechó sus vacaciones para aprender otras cosas, ya que fue inscrita a unos cursos de manualidades, además de hacer nuevos amigos. "Aprovechando que no nos dieron tareas, mis papás me inscribieron para aprender manualidades, hicimos trabajos en goma eva, plastoformo, aprendimos a pintar, todo fue muy bonito, además conocí nuevas amigas", dijo la estudiante.

Entre tanto, Raúl Justiniano aprovechó para visitar a sus familiares que viven en San José de Chiquitos. "Fue un buen descanso, lo mejor que hicieron los profesores fue no dar tareas, así se pudieron aprovechar al máximo estas vacaciones”.

Se mantiene el horario de invierno. Por otro lado, Salomón Morales, director departamental de educación, informó que todas las unidades educativas, mantendrán el horario de invierno en todo el departamento. "Vamos a mantener el horario de invierno, con media hora de retraso para los estudiantes que pasan clases en la mañana y para los del turno de la tarde va a ser en media hora de adelanto, no queremos que nuestros estudiantes puedan sufrir cualquier enfermedad, sobre todo respiratorias", dijo la autoridad en educación, a tiempo de agregar que se está haciendo una coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), para que les brinde asistencia.

Asimismo, Morales indicó que se estaría dando cumplimiento al calendario escolar tal como estaba planificado. "Sabemos que entre los meses de octubre y noviembre el calor en Santa Cruz es intenso, es por ello que vamos a mantener nuestro calendario departamental, tal y como estaba planificado desde un principio", asevero.

De acuerdo a los pronósticos de meteorología de Aasana, hoy se tendrá una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados centígrados.