Expertos en diplomacia

Pacto de Bogotá, abogan retiro de Chile

Controversia. Exautoridades observan que su país debió haber cuestionado la competencia de la CIJ, no permitiendo someter a revisión la soberanía.

Domingo, 15 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Renunciantes. 21 países han dejado de regirse por la jurisdicción de La Haya

Una carta publicada por el diario El Mercurio de Chile, ayer, firmada por el académico de la U. de Chile José Rodríguez Elizondo; el ex subsecretario de las FFAA, Gabriel Gaspar; el exembajador Eduardo Rodríguez; y el ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta. En ella abogan por la conveniencia de que Chile se retire del Pacto de Bogotá.

Demanda técnica sobre naturaleza del Silala. El grupo defiende la pertinencia de que Chile se retire del Pacto de Bogotá, señalando que la demanda técnica sobre la naturaleza del Silala en la CIJ "no puede convertirnos en rehenes sine die de un instrumento que se hizo adverso a los intereses superiores del país". "No se trata de hacer de Llanero Solitario, reduciendo el tema a la emisión de un documento legalizado ante notario. Retirarnos exige un trabajo político y diplomático de calidad, con amplia información a los órganos principales de la ONU", aseguran. Para los expertos, "el tema de fondo no es de conveniencia adjetiva o procesal, sino de defensa sustantiva de nuestra soberanía, ejercida en un marco de bien forjada unidad nacional".

Observan actuación de la CIJ. Para ello se basan en la actuación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ante la demanda de Bolivia, que "constitucionalizó un supuesto 'derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico'" a pesar de los tratados vigentes, convirtiéndolo en un "desafío internacional".

Además de sugerir que Chile debió haber cuestionado "de plano la competencia de la CIJ" no compareciendo, "con base en el artículo 53 de su Estatuto y de su jurisprudencia", los expertos critican que tras el rechazo de las excepciones preliminares presentadas por Chile, "quedó claro que la CIJ estaba por someter nuestra soberanía a revisión y que ningún fallo judicial liquidaría la estrategia de Bolivia".

"Cuando la CIJ acogió a trámite esa demanda, dio respaldo a una estrategia sin plausibilidad jurídica, pero idónea para poner en peligro la paz internacional", explican.

¿Qué es el Pacto de Bogotá? El Pacto de Bogotá, también conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por la mayoría de los países de Américan 1​ reunidos en la IX Conferencia Panamericana en la ciudad de Bogotá (Colombia).

El objetivo del tratado es imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. Se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución.

35 Países de América

firmaron el Pacto de Bogotá en 1948.