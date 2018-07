Trabajan en la elaboración de una Ley

Ilegal flasheo de celulares: El trabajo innecesario al sistema operativo

Sistema. Señalan que resetear el celular es lo que se debe hacer cuando un teléfono móvil no funciona bien. El flasheo solo lo hace la fábrica.

Domingo, 15 de Julio, 2018

Resulta que el flasheo en teléfonos móviles no debería realizarse en ninguna circunstancia y en caso de lentitud en el celular, lo ideal es un reseteo del sistema operativo, según indicó el gerente de ingeniería de Samsung, Ronald Romano.

Hace unas semanas, que se viene hablando sobre una propuesta para un proyecto de ley que penalizará el flasheo y eliminación de Imei en terminales (celulares) robados. De este modo, más de 2.300 técnicos de teléfonos en el departamento se ven afectados por las sanciones penales de esta iniciativa y en el transcurso de la semana marcharon en la plaza principal exigiendo a las autoridades socializar esa propuesta.

Sin embargo, entendidos en el tema, cuentan la gravedad al eliminar el imei o flashear un celular con la finalidad de dejarlo como nuevo para ser revendido.

Iniciativa que penalizará la complicidad. La medida que está en estudio para combatir la compra-venta de teléfonos móviles robados fue presentada por Víctor Borda, diputado del MAS, quien explicó a El Día que el primer elemento que se quiere lograr es agravar la pena por robo, que no sea de 3 a 8 años, sino de 15 a 20 años. Segundo, en el caso del robo de celulares, estos hechos suceden porque el delincuente tiene contacto con algún proveedor que compra esos celulares robados y descaradamente desbloquean, flashean y eliminan el imei, entonces las sanciones también deben ser para esas personas, comerciantes o tiendas que adquieran estos dispositivos debido a que se convertirían en cómplice del delito con 3 a 8 años de cárcel. Por otro lado, si a consecuencia de un robo de celular, asesinan a la víctima, luego ese terminal es vendido a un comerciante o técnico, entonces estas personas también deberían ser sancionadas como cómplices del delito y esta sería de 30 años privados de libertad.

“Actualmente se considera robo agravado a la persona que emplea la fuerza, violencia y con arma de fuego u otras armas para sustraer un determinado objeto en algún lugar deshabitado actuado por una, dos o más personas. Eso no nos parece adecuado en el artículo penal. Porque cuando se utiliza un arma de fuego, el delincuente admite que puede utilizarlo en contra la vida de una persona. No es lo mismo robar en un lugar despoblado, pero el tipo pena es la misma de 3 a 8 años. Eso debería modificarse para que cuando se utilice arma de fuego la sanción sea de 15 a 20 años aunque no utilice el arma, sino por el solo hecho de portarla”, sostuvo.

El trabajo de los técnicos. Rolando Durán Morales, presidente de la Asociación de Técnicos de Celulares de Santa Cruz y representante departamental de la Federación Única Boliviana de Técnicos en Microelectrónica (Fubotem) indicó que la capital cruceña hay 400 técnicos miembros de la asociación que están siendo afectados por la futura normativa, y explica que el flasheo no es un delito. "Nosotros hacemos es flasheo cuando hay un mal funcionamiento o para actualizar su Android", explicó Durán aclarando que si bien las actualizaciones son automática, a veces la gente le dice que se cuelga el celular siempre que está en proceso de actualización y lo mismo pasa cuando el internet es muy débil, por tal razón reinstalan el sistema operativo ya que los clientes buscan que su móvil quede como nuevo.

Por su lado, Donato López, presidente ejecutivo de Fubotem, explicó que ellos están de acuerdo con que se haga una ley para bajar el índice de criminalidad por robo de celulares, pero, respecto a las personas que hacen cambio de imei, "no son técnicos, son personas que solo se dedican a hacer ese trabajo".

¿Cuándo debería flashearse? "Jamás definitivamente nunca se debe flashear un teléfono", enfatizó Ronald Romano.

En el caso que se haya llenado de virus, se ralentizó, se anda colgando y otras situaciones lo que debe hacer un usuario es resetear su terminal, es decir hacerlo como llegó de fábrica. Esto lo que hace es que se descompriman unos archivos internos que se encuentran en una partición interna a la que no tiene ningún usuario acceso, al descomprimirse sus archivos se instala una nueva plataforma lo que significa un nuevo sistema operativo Android, el dispositivo queda en cero, como nuevo.

Código imei. Se trata de 15 dígitos creados por el fabricante del teléfono, todo imei tiene que ser único a nivel global, lo que significa que ese código que una persona tiene en su terminal no la tiene que tener nadie más en el mundo, pero muchas veces lo que pasa en el país al llegar un teléfono robado a manos de una persona que puede borrarlo, este lo cambia creando otro código y muchas veces colocan el número de celulares nuevos que están en caja y aún no han sido vendidos, contó el especialista basado en varios casos que le ha tocado atender.

5 Meses

Si hay apoyo de la ciudadanía la ley podría estar en 4 o 5 meses, dijo el diputado Borda.

10 Minutos

Dependiendo del celular los técnicos flashean en 5 o 10 minutos.

Ubicación. Los técnicos trabajan por la zona del mercado La Ramada, el comercial Chiriguano, mercado Mutualista y avenida Uruguay

Trabajo. Técnicos también cambian puertos de entradas, cambian las pantallas y otros.

Se registraron 564 robos denunciados en tres meses

Según la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones de la Policía informó que en el primer trimestre del año se logró identificar seis zonas consideradas de riesgo con relación a los delitos de robos, estas son: Zona Casco Viejo, zona Los Pozos - San Lorenzo, El Trompillo, Panamericano, Villa Primero de Mayo y zona 4 de Noviembre.

Fueron 564 robos denunciados en la ciudad e Santa Cruz de la Sierra, de los cuales 196 se dieron en el mes de enero, 192 en el mes de febrero y 176 en el mes de marzo.

La temperancia de robos que se presentan en las zonas mencionadas se encuentra en relación de 2 a 17 robos que se cometen de día como de noche.

Cuando es legal e ilegal el flasheo y la liberación del teléfono

El tema de flasheo no directamente está relacionado con el imei.

Cada fabricante maneja herramienta que viene respaldada con un sistema operativo diseñado para un determinado hardware o dispositivo, dijo el gerente de ingenieria de Samsung Bolivia, Ronald Romano, quien explicó a detalle la situación con los móviles y algunos técnicos del país.

"En Bolivia, cuando se habla de flasheo se entiende como un único software general y no personalizado para un determinado dispositivo, y debido a la información que se encuentra en internet las personas sólo tienen acceso a ese único tipo de software". Por otro lado, en internet también se puede encontrar herramientas para poder realizar este trabajo, pero en el caso de Samsung, la empresa ha implementado varias políticas de seguridad que en algún caso evitan y alertan a la empresa cuando se ha realizado el flasheo.

“Nosotros estamos manejando un sistema de seguridad profesional (denominado Knox) y hasta el día de hoy no se ha logrado hackear", dijo el experto. Esta no es una aplicación, sino que es parte de sistema operativo, por lo tanto no se puede sacar la parte de seguridad Knox ni eliminar el sistema operativo.

Sin embargo, los técnicos en Bolivia bajan el sistema operativo de Internet, muchos no vienen con la personalización y políticas de seguridad, como tiene Samsung con el BIT (unidad lógica digital) y cuando ellos aplican ese software, los dispositivos no tienen ningún tipo de seguridad y en el caso de los Samsung el BIT se llega a quemar y automáticamente el dispositivo ya no sirve.

Flasheo legal e ilegal: El tema flasheo se entiende como el cambio de sistema operativo, este puede tener una connotación tanto legal como ilegal. Es legal cuando el fabricante hace el cambio del sistema operativo a través de herramientas personalizadas para cada el tipo de dispositivo.

Es ilegal cuándo otras personas bajan un software ilegal en internet al igual que las herramientas y aplica este proceso operativo que no fue diseñado ni personalizado por el fabricante. Esto conlleva un montón de problemas en el tema de seguridad; "sin embargo para Samsung es muy simple detectar el teléfono que ha sido flasheado". En el caso que alguna persona pudiera usar este teléfono con falso sistema operativo tendrá problemas, como colgarse inesperadamente, perder su información y ser victima de ser hackeado por cualquier persona que entienda el sistema sin ser experto.

Liberación del teléfono y delito:

Cuando un teléfono está habilitado es porque ya tiene una cuenta en Gmail y Samsung (en el caso de teléfono Samsung) esto significa que el teléfono está protegido, y cuándo un teléfono no tiene ningún registro de cuenta significa que está liberado, por lo tanto, una persona al vender su teléfono necesariamente tiene que eliminar sus cuentas personales, eso significa que ese dispositivo no tiene ningún tipo de política de seguridad utilizada y cualquier persona puede usarlo.

De este modo, si alguna persona flashea un celular lo hace con el fin de eliminar todas las cuentas que fueron creadas por su anterior dueño. "En el caso que ese teléfono haya sido regalado o comprado de un amigo, entonces este primer dueño debe cerrar todas sus cuentas de Google y Samsung para liberarlo y así la segunda persona pueda crear sus propias cuentas".