Tienen objetivos claros para el futuro

Gigante imparable, China es la potencia emergente

Asia. Su economía no para de crecer de forma estable. Invierten mucho en investigación.

Domingo, 15 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Centro de negocios. El imponente Pudong de fondo en la ciudad de Shanghái.

China, la segunda potencia mundial, hoy mira al resto del planeta bajo tres premisas fundamentales: Reducir su deuda, disminuir la contaminación atmosférica y erradicar la pobreza. Bajo la dirección del presidente Xi Jinping, la economía del gigante asiático acumula casi tres años expandiéndose en unas tasas increíblemente estables (Entre el 6,7% y el 6,9%, cifras que superan el 6,5% que estimaba el Gobierno).

Un dato aún más importante, durante el mandato de Xi, ha crecido el control sobre la enseñanza en educación superior. Sus universidades aportan ya el mayor número de graduados en carreras científicas e ingenierías del mundo. Las publicaciones de artículos en revistas científicas especializadas de profesionales chinos, está solo por detrás de la de EEUU.

Shanghái y el majestuoso Pudong. Esta zona es un verdadero delirio futurista de torres y rascacielos a orillas del río Huangpú. Muchos edificios con brillantes luces de neón, tiendas, glamur y pantallas gigantes LED que proyectan mensajes educativos: No arrojar papeles, no decir palabrotas, no escupir, entre otras. Una verdadera estrategia para formar “buenos ciudadanos”.

Pekín y sus más de 20 millones de habitantes. Avenidas amplias y una gran variedad de oferta hotelera, además de enormes edificios de departamentos, oficiales y embajadas. Así es el centro de la imponente capital china, que tiene en la Ciudad Prohibida, la Gran Muralla y la Plaza de Tiananmen (Con el rostro de Mao como característica particular) a sus principales atractivos turísticos.

Grato el viaje que tuvo El Día a este hermoso país. La amabilidad de la gente en cada ciudad visitada y ser testigos del potencial tecnológico con el que el Gobierno Chino pretende realizar proyectos de cooperación con otros países, augura buenos resultados a futuro..

1 Dato

China es el país con mayor número de celulares conectados a internet.

Patrimonio. La famosa Muralla China en Pekín.

Palacio. La "Ciudad Prohibida" luce llena de turistas.

Tradición. En China resaltan mucho sus costumbres