Apuesta a ser una tercera vía

Se desmarca, Revilla quiere ir solo

Posición. Critica a la oposición, pero asegura que de ninguna manera se aliará con el MAS y pide que el Gobierno respete el 21F.

Sábado, 14 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Burgomaestre. El alcalde paceño busca ser una alternativa nacional con Sol.bo.

El alcalde paceño y líder de la agrupación Sol.bo, Luis Revilla, apunta a convertirse en una tercera alternativa política de cara a las elecciones nacionales de 2019, asumiendo que el MAS optará por la continuidad y de la oposición actual saldrá una candidatura consolidada entre las diferentes fuerzas políticas.

Por un lado pide al presidente Evo Morales que no se repostule, en cumplimiento del referéndum constitucional del 21F y asegura que su partido no será aliado del Movimiento Al Socialismo; pero también se distancia de los políticos opositores y las plataformas ciudadanas que revindican el lema "Bolivia dijo No".

Respeto al 21F. En una entrevista con la red Erbol, Revilla aseguró que la candidatura de Evo Morales para 2019 es ilegal y una vulneración a la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero y en esas condiciones aseguró que no será un aliado del MAS en las próximas elecciones generales.

Aseguró que "no hay posibilidad de aliarse con el MAS" porque desde su partido, Sol.bo, están trabajando para construir un proyecto alternativo a la oposición tradicional y una visión distinta al MAS.

Distancias con la oposición. Revilla dijo que no respetar el voto es hacerle daño a la democracia y a su credibilidad. También marcó distancias de aquella consigna "Bolivia dijo no".

Sostuvo que Sol.bo "no está en ese coro" porque no es un proyecto político, sino un sentimiento que no lleva a ningún lado ni ofrece alternativa alguna a la ciudadanía. En su opinión un proyecto político, es decir después de Evo Morales, hay estas las alternativas a, b y c.

"En eso nos vamos esforzar, pese a que algunos nos acusan de estar en extrañas componendas con el MAS y otros del MAS que nos hace revocatorios", declaró.

Revilla sostiene que el MAS sin el presidente Evo Morales puede ganar la elección y puede hacerlo porque desde la oposición no tiene un proyecto alternativo ni una visión de país, donde se diga qué cosas se van mantener y qué se van a eliminar. "Por eso me niego a ser parte de esa oposición tradicional", indicó.

Pero también aseguró que por el momento ser candidato a Presidente del Estado no es algo que le quite el sueño ni se siente pre-destinado para el cargo.

Por el momento dice estar abocado a ser alcalde de la ciudad y cumplir sus compromisos, y al mismo tiempo organizar su partido político, distinto con gente nueva y joven a la que se propone capacitarla en política.

8 Años

lleva como alcalde de La Paz, Luis Revilla y su gestión se vence en 2020.

El Día/Erbol eldia@eldia.com.bo