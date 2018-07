Entre los heridos hay tres comerciantes y seis gendarmes

Enfrentamiento en La Ramada antigua, Alcaldía pide 'auxilio' a la Policía para ordenamiento

Jornada. Se retoma la tensión en el antiguo mercado. Por los conflictos, Alcaldía se querelló contra cuatro comerciantes.

Sábado, 14 de Julio, 2018

Un grupo de funcionarios municipales, entre los de espacios públicos con la gendarmería, intentaron realizar un operativo en las calles que aún están ocupadas por comerciantes en la antigua Ramada. Los vendedores, con el objetivo de evitar que les decomisen sus mercaderías, les lanzaron piedras y palos obligándolos así a retirarse. Aunque la tensión subió cuando forcejearon para decomisar los productos a una señora y su hijo intervino. Los ambulantes reclaman que al menor de edad lo agredieron al menos tres gendarmes con sus toletes. Aunque no se evidenció de cerca esta acción, el menor a los pocos minutos estaba entre los manifestantes con la polera con sangre y aseguró que fue agredido. Otros tres comerciantes tenían heridas igual, aunque leves. Del otro grupo, también hubo lesionados, al menos seis gendarmes. Las autoridades municipales denunciaron a cuatro personas que desde ayer están arrestadas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Ante los hechos de ayer, las autoridades municipales solicitaron a la Policía apoyo en el reordenamiento. El traslado de los comerciantes de la antigua Ramada comenzó a finales de abril y a la fecha aún no se logra consolidar.

Excesos de ambos lados. Alrededor de las 11:00 los gendarmes detuvieron a tres personas en la calle Sutó y los subieron a una camioneta. Lo que alteró los ánimos de los comerciantes, que con piedras obligaron a los gendarmes a retroceder hasta el cruce con la avenida Grigotá, donde se quedaron algunos minutos. Paralelamente los comerciantes se iban agrupando más. De ser unos 50 manifestantes pasaron a ser cientos y esta vez a gritos y avanzando agrupadamente hicieron retroceder en fila a los gendarmes. “No tenemos miedo, caraj…” les gritaban amenazantes. Una menor de edad que en todo el transcurso estuvo entre los gendarmes y los comerciantes. Pedía a ambos grupos que se tranquilicen, les rogó a los funcionarios que se retiren. "Ya váyanse, por favor, que no haya enfrentamientos", decía a gritos. Muchos menores de edad estaban igual en la manifestación, pero la mayoría con los ánimos alterados. Cuando ya estaban alrededor de la exterminal y parecía que todo se calmaría, un comerciante lanzó cohetes contra el cuerpo de los gendarmes. Como respuesta, dos robustos funcionarios salieron del grupo a tratar de arrestarlo y la situación se desconsoló por algunos minutos. Se observaron golpes de ambos lados. En esto, los gendarmes detuvieron al menos a cinco comerciantes y los metieron a las oficinas de la exterminal. Los vendedores rodearon este espacio para pedir la liberación de sus compañeros. Cerca del mediodía soltaron a cinco, quienes tenían marcas de golpes en el rostro. Como resultado de la jornada, según el informe de la Alcaldía, los seis guardias afectados tienen heridas pequeñas principalmente en el pie y en los brazos. Aunque, dos de ellos son más severas, tienen tajos y el otro una fractura en el brazo. En este operativo no hubo presencia policial. Por la tarde, en las calles del viejo mercado no hubo comerciantes.

A través de un oficio, Alcaldía pide 'auxilio' a la Policía. Autoridades municipales llegaron hasta el Comando Departamental de la Policía para pedir su intervención en los operativos en mercados. Esto formalmente se hizo a través de un oficio de "auxilio" a la instancia del orden. La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, reconoció que la situación actual en los mercados antiguos, donde aún no se logra retirar a ambulantes, es desgastante. "Si seguimos así es desgastante por eso vinimos a hablar con nuestra Policía que es la máxima instancia para restablecer el orden público, para hacer una acción conjunta", enfatizó a tiempo de asegurar que se logrará despejar las calles de ambulantes. El comandante de la Policía, Alfonso Siles, indicó que siempre apoyaron al municipio en la política de reordenamiento de mercados. Aunque indicó que en primer lugar apelarán al diálogo, por lo que convocarán a una reunión al dirigente de la Federación de Comerciantes Unidos, Jaime Flores, a quien las autoridades acusan de volver a las calles. Adelantó que si es necesario va a conminar al dirigente a cumplir las leyes municipales. "Nosotros simplemente vamos a apoyar el cumplimiento de las normas", finalizó.

Alcaldía se querella contra cuatro comerciantes. El secretario municipal de Defensa Ciudadana, Herland Camacho, indicó que previo al operativo se solicitó con megáfonos a los comerciantes salir de las calles. “Ellos comenzaron a apedrear a los guardias municipales los cuales se protegieron”, justificó. Ante la consulta de si hubo excesos o agresiones por parte de los guardias, indicó “lamentablemente los mismos comerciantes instigan a sus niños que vayan adelante, agarren piedras y todo lo lancen a los guardias”. De los detenidos en el enfrentamiento, la Alcaldía no liberó a cuatro, de hecho los trasladó a cuatro a la Felcc y se querelló contra ellos. Se trata de Maicol Diego Soliz, Henry Pinto, Jesús Molina y Yobana Molina.

4 Operativos

hubo ayer en distintos mercados. Solo el de La Ramada con heridos.

Primer anillo. Disputa entre comerciantes y gendarmes.

Tensión. Hubo excesos de ambos lados.

Heridos. Niño (izq) que aseguró que fue golpeado tenía la polera con sangre.

Acusan a afiliados a Flores de volver a viejo mercado

Las autoridades municipales acusaron al dirigente de la Federación de Comerciantes Unidos, Jaime Flores y sus afiliados de estar volviendo a ocupar las calles del antiguo mercado La Ramada. Por ejemplo, el concejal municipal Jesús Cahuana, quien es también dirigente de un grupo de comerciantes, indicó que Flores y sus afiliados abandonaron hace semanas el parqueo que se les asignó y están ocupando las calles del viejo centro. Agregó que los dueños de los almacenes les alquilan las aceras. En la reunión entre autoridades municipales y la Policía, igual Flores fue uno de los aludidos de volver a ocupar espacios públicos liberados. La misma acusación hizo el dirigente de los Comerciantes Minoristas, Róger Lavardens, quien también convocó a los gremiales trasladados a marchar para apoyar a que se consolide el retiro de los vendedores de las calles.

Por su parte, Flores rechazó las acusaciones y aseguró que están coordinando con las autoridades la mejora de las condiciones en el área del parqueo que se les asignó hace más de un mes. De hecho, dijo que ayer comunicó a todos sus afiliados que este fin de semana el 100% debe asistir obligatoriamente a vender. Ayer se colocaron los baños solicitados en el parqueo, pero aún falta completar algunos servicios.

Piden más líneas de micros. Los dirigentes de los comerciantes que fueron trasladados a los nuevos mercados solicitaron al municipio que se aumente la cantidad de líneas de micros que llegan hasta estos centros y que paralelamente se reduzca las que van a los antiguos mercados.

La diputada y también dirigente de comerciantes, Jaqueline Miranda, sentenció que sin transporte no funcionarán los nuevos mercados. "Yo tengo mi micro en la línea 70 y no los dejan ingresar al nuevo mercado La Ramada. Pido ayuda para que más micros ingresen", dijo. Complementariamente, Cahuana aseguró tener al menos 30 solicitudes de líneas de micros que quieren ingresar al minorista y que desde el ejecutivo municipal aún no se da curso.