AJAM reconoce que cooperativas explotan oro sin permiso en Arcopongo

Según la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), existen cinco cooperativas que aún 'cursan diversas solicitudes de Contrato Administrativo Minero', pero estas ya estarían operando en Arcopongo

Viernes, 13 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Maquinaria para la explotación de oro en Arcopongo. Foto: ANF

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) reconoció ayer, a través de un comunicado, que cinco cooperativas mineras que explotan oro en la localidad de Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz, aún no cuentan con el permiso para desarrollar su trabajo en el lugar.

Según esta institución estatal, dependiente del Ministerio de Minería, en Arcopongo "cursan diversas solicitudes de Contrato Administrativo Minero", pertenecientes a cinco cooperativas mineras auríferas como ser: Palma Flor Chaquety R.L., Villa Santiago Creston R.L., Chaquety La Plaza B R.L., Chaquety La Plaza R.L. y Elena Pampa Río Chaquety.

"Las mismas (solitudes) todavía no fueron suscritas y están siendo procesadas en estricta aplicación de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia y el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Minero", señala el comunicado.

La víspera, el dirigente de la Cooperativa Ullakalla Condorini, Francisco Eugenio Aduviri, informó a ANF que se registraron enfrentamientos entre sus afiliados junto a comunarios del lugar contra cooperativistas, pertenecientes a las cinco empresas anteriormente mencionadas, por la disputa de 50 cuadrículas mineras ubicadas en el Río Chaquety.

La Cooperativa Ullakaya Condoriri reclama hace años un derecho preferente sobre éstas cuadrículas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en el cantón Arcopongo, mismas que fueron inmovilizadas tras la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia el 2014.



En el intento de recuperar el área aurífera se produjo el enfrentamiento con los mineros avasalladores.



Eugenio Aduviri calificó como "avasalladores" a los cooperativistas, a quienes acusó de apropiarse de una zona aurífera por varios años sin contar con los permisos correspondientes en aquella zona aurífera, pero con el aval del Ministerio de Minería y de la propia AJAM.



Sin embargo, la AJAM argumentó que el dirigente cooperativista que denunció el enfrentamiento "no tuvo ni tiene ningún Derecho Minero sobre las 50 cuadrículas", según la revisión de antecedentes.



"En ese contexto, el enfrentamiento suscitado ayer en el sector mencionado se hubiera realizado entre personas que no tienen ningún derecho para realizar actividad minera. La AJAM no se explica qué hacia el señor Aduviri en el sector 9, considerando que no tiene ningún derecho sobre el área mencionada", señala el comunicado.