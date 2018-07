Activistas cruceños afirman que nadie es dueño del 21F

Descalifican a Carlos Mesa como el líder del 21F

Críticas. Piden que se una a la lucha de la defensa de la democracia como un ciudadano boliviano más.

Viernes, 13 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Acciones. Carlos Mesa no logra el respaldo de activistas cruceños para ser el líder del 21F.

La posibilidad de que el expresidente Carlos Mesa lidere la lucha del 21F no fue bien recibida por algunos activistas de Santa Cruz.

Aunque días atrás el exmandatario boliviano señalaba estar dispuesto a liderar el 21F si las plataformas y colectivos ciudadanos se lo pedían, desde Santa Cruz manifestaron su desacuerdo sobre el liderazgo, pero sí aplaudieron que se sume a la misma lucha contra la reelección del actual presidente Evo Morales.

Mesa será procesado por el bullado caso Quiborax. Desde el anuncio de la apertura de juicio en su contra, algunas autoridades opositoras le dieron apoyo señalando que la intención desde el Gobierno era inhabilitarlo para las elecciones 2019.

Observación. Cristian Tejada, activista de Generación 21, remarcó que el denominado 21F que representa el resultado en contra de la reelección de Morales que se manifestó en las urnas en el referéndum del 21 de febrero 2016, no tiene dueño.

Pidió a las autoridades de oposición no intentar hacer un líder amparados en las movilizaciones del 21F, porque a decir de él, en esta fecha cada ciudadano boliviano que votó y salió a las calles a defender su voto en las urnas, es el verdadero triunfador y líder del 21F. "El que quieran ahora adueñarse del 21F es una falta de respeto a la población, porque el pueblo es el guardián. Hoy por hoy el 21F no tiene una cabeza, todos defendemos la democracia y nuestras normas. Bienvenido a la lucha de los bolivianos", manifestó

Por su parte Eduardo Gutiérrez, de la plataforma Sos.Bolivia, señaló que un líder se forja en el campo de batalla, demuestra su idoneidad y se gana la confianza y respeto de su pueblo. "Pues entonces que agarre su bandera, salga a las calles o arme su plataforma para que a partir de ahí pueda aspirar a liderar algo si el pueblo así lo considera.

Con ellos también coincidió Ricardo Rada, de la Plataforma Nueva Oposición (NO), asegurando que el movimiento de defensa de la Constitución Política del Estado (CPE), no necesita de un liderazgo. "Como activista agradezco al señor Mesa por ponerse la camiseta del 21F, aunque un poco tarde. En este gran desafío de largo aliento, la ayuda de todo ciudadano es bienvenida", dijo.

Transparentes. El activista Rada aseguró que mientras la lucha del 21F se mantenga así, sin liderazgos ni intenciones protagonistas de los opositores, las movilizaciones son más transparentes por parte del ciudadano común. "Venimos bien como venimos trabajando, el problema con los líderes o mártires autonombrados es que a la vuelta de la esquina se olvidan de los ideales de la lucha y renuncian al objetivo mayor por los objetivos personales", dijo a tiempo de destacar que al no existir un líder visible y ser todos los ciudadanos movilizados, el Gobierno central no puede atacar un solo blanco. "Nuestro Gobierno está dando golpes en un cuarto oscuro, no sabe a quién golpea y muchas veces se golpea a sí mismo", remarcó.

Candidaturas. Los activistas también se refirieron a los anuncios de candidaturas rumbo a las elecciones nacionales del 2019.

Tejada indicó que no es momento de pensar en ese tema, porque a decir de él, anunciar las candidaturas, "sería hacerle un favor al gobierno y al MAS para legitimar a Evo como candidato y él no está habilitado ahora".

Una posición similar dio Gutiérrez, aunque señaló que por la trayectoria política de Mesa, no sería una fuente depositaria de confianza de los bolivianos para ser un candidato presidencial para el siguiente año. "Su accionar nos ha dejado más dudas que certezas", añadió.

Juicio. Sobre el proceso que enfrentará Mesa por el caso Quiborax, Rada manifestó su solidaridad con el expresidente cuestionando el manejo de la justicia en casos que le interesa al Gobierno, pese a que Mesa funge como el vocero de la causa marítima. "Sin embargo, considero que si las cosas se hubieran hecho bien en su momento no existiría proceso por el cual sea "perseguido", sin duda alguna se debe esclarecer este caso donde la víctima es el pueblo boliviano", dijo.

Por su parte, Tejada quien también lamentó el caso, recordó que el presidente Mesa no será el único procesado durante el Gobierno de Evo Morales.

Apuntó que existen decenas de exiliados y presos políticos bolivianos. "La lucha es de todos los bolivianos y todos somos pasibles a procesos, él es uno más del montón. La lucha del 21F no tiene cabeza", finalizó el activista.

2 Años

y cinco meses vienen movilizándose los activistas por el 21F.

42 Millones

de dólares debió pagar Bolivia a la empresa chilena Quiborax.