Productores deben cumplir de forma obligatoria

Vacunación bovina de aftosa y rabia inicia el lunes

Dato. Se prevé alcanzar una cobertura arriba del 90% de inmunización. Serán alrededor de 500 mil en el Chaco y 480 mil en los Valles cruceños.

Viernes, 13 de Julio, 2018

Este lunes 16 de julio hasta el 31 de agosto iniciará el 35 ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y por primera vez se lo hará en forma conjunta con la vacunación de la rabia bovina. Estas actividades se desarrollarán en los municipios del Chaco y de los Valles cruceños. Cabe resaltar que la zona de los Valles no recibirá la dosis de aftosa porque va a pasar a ser una zona libre sin vacunación, según lo que explicó el responsable de sanidad animal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Fausto Contreras.

Los municipios que recibirán las dosis. El funcionario explicó que las vacunas en el Chaco se aplicarán en los municipios de Cabezas Sur, Gutiérrez, Lagunillas, Camiri, Cuevo, Bayuibe y Charagua. "Estamos hablando que se vacunarán alrededor de 500 mil cabezas de ganado de 2.032 productores, tanto aftosa como rabia", dijo Contreras, a tiempo de agregar que en los Valles recibirán la dosis de rabia todos los municipios de las tres provincias que son Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande. "Son alrededor de 480 mil cabezas de 5.030 productores en los Valles cruceños y estarían en las mismas fechas y de forma obligatoria", enfatizó.

Se quiere llegar a una cobertura del más del 90%. En este ciclo se prevé llegar a una cobertura arriba del 90% para tener una buena inmunización y no correr riesgo. Para los productores que no cumplan con la vacunación serán sancionados acorde a ley "Productor que incumpla en el periodo establecido, hay un reglamento de multas y sanciones después de terminado el ciclo", apuntó.

Se realizarán muestreo serológico en los Valles. Paralelamente a la vacunación, el Senasag tomará muestras serológicas en los Valles, para comprobar que ya están libres de aftosa sin vacunación. "Estamos en una transición, Pando ya no vacuna, en los Valles ya no hay mucho riesgo, entonces para levantar la vacuna hacemos muestreo serológico y vemos que el nivel de anticuerpo de los animales esté bien y que no haya riesgo de infección, que el virus no esté circulando. Anualmente se hace el monitoreo", explicó. De ese modo se va a ir avanzando para ir achicando los lugares de vacunación y para el 2019 solo quedará la zona central de Santa Cruz y el Beni que son los lugares más conflictivos ya que estos lugares abarcan el 80% del hato bovino del país.

1 Millón

y medio de dosis estarán disponibles en el caso de la rabia.