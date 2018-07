En intenciones de negocios

Expogastronómica prevé superar $us 10 millones

Objetivo. Los restaurantes tendrán la oportunidad de tener grandes ofertas en insumos y servicios.

Viernes, 13 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Rueda. El año pasado hubo una gran participación de empresas.

La Expogastronómica 2018, en su tercera versión, se realizará el 15 y 16 de agosto, en las instalaciones de la Cámara de Industria y Comercio y Turismo (Cainco), prevé superar los 10 millones de dólares en intenciones, durante la rueda de negocios, que se realiza en el marco de la feria. Para este año se tendrá la participación de 200 empresas.

Se tendrán 12 stands. Javier Aguilera, presidente de la Cámara Gastronómica, indicó que la feria tendrá 12 stands para que las empresas puedan exponer sus productos. El objetivo del evento es lograr una conexión entre los que quieren comprar y los que quieren vender. "Todos los años hay nuevos proveedores en todos los servicios y productos, hay algunas empresas que antes no tenían un producto y ahora lo tienen, por ejemplo, una empresa de carne este año puede haber incrementado nuevos cortes", explicó, a tiempo de agregar que las inscripciones para las empresas proveedoras tienen un valor de $us 150, los negocios gastronómicos no afiliados pagarán $us 50 y para los negocios afiliados será $us 30.

Se lanzará la guía de proveedores. Por otro lado, Aguilera adelantó que se realizará el lanzamiento de la guía de proveedores en su versión digital e impresa, donde se espera tener alrededor de unos 500 proveedores. "Todavía lo hallamos poco, nosotros creemos que una buena guía debe tener una gran variedad, es por ello que aspiramos a tener unos 2 mil proveedores de todos los sectores, como muebles, marketing, entre otros", aseveró.

2 Días

para hacer negocios tendrán los restaurantes y proveedores.