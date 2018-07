AASANA defiende ingreso legal de jet lujoso y desconoce quién pagará deuda tras decomiso

La empresa propietaria de la aeronave pagó por el pernocte hasta el 14 de diciembre de 2017, ahora existe una deuda de al menos Bs 60.000

Jueves, 12 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: El director ejecutivo de AASANA, Mauricio Arévalo. Foto: ANF

El director ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea Mauricio Arévalo manifestó que el ingreso del jet lujoso a Bolivia fue legal, y eludió precisar la entidad que pagará la deuda por el pernocte desde que fue decomisado por la Aduana Nacional.

"Lo que estamos haciendo es determinar cuánto es el adeudo, eso estamos haciendo, cuánto se debe desde el 14 de diciembre a la fecha, y obviamente vamos a hacer la aclaración a la empresa para decirle 'nos debe tanto' o veremos con quién vamos a arreglar", sostuvo Arévalo en una rueda de prensa.



Los dueños de la aeronave hicieron la cancelación de cuatro pagos por el concepto de pernocte, hasta el 14 de diciembre de 2017, desde esa fecha no volvieron a reportarse, este año la Aduana Nacional procedió al decomiso del bien y luego resolvió adjudicar el bien al Ministerio de la Presidencia.



Consultado sobre a quién le corresponde la cancelación de más o menos Bs 60.000, que estima sería el adeudo, desde el mes de diciembre, el responsable de AASANA respondió: "Vamos a ver, eso es un tema interno, ya lo vamos a arreglar internamente con la Aduana Nacional y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)".



La presidenta de la Aduana Nacional Marlene Ardaya informó la pasada semana y se ha ratificado en que dicho bien fue decomisado en calidad de contrabando y que no se procederá a su devolución, como había señalado el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.



Arévalo precisa y defiende la legalidad de su ingreso a territorio boliviano, "no es que esta aeronave ingreso a El Trompillo de forma ilegal, que no ha pagado o que si paga saldría", sostuvo el funcionario.



Pero al ser consultado sobre la decisión de la Aduana, dijo que cada entidad cumple sus competencias. "Si el avión ha ingresado y no cumplió con la normativa aduanera como establece la Ley General de Aduanas y en reglamento de la aduana artículo 160, entonces, el avión está de forma ilegal".



Si el hecho de haber ingresado al país y estar pagando por el pernocte no le da legalidad, el funcionario señaló que "no, claro que no, porque solo está pagando el derecho de estacionamiento", precisó.



Según la matrícula N557JK, el avión pertenecería al Bank of Utah Trustee de Salt Lake City, aterrizó en suelo boliviano el año pasado, por desperfectos no habría podido alzar vuelo nuevamente. Entre abril y diciembre ha cancelado a AASANA Bs 75.371 a través del banco de Utah.



El primer día pagó la suma de 216.14 dólares, después cada día de pernocte le significó una cancelación de 43.23 dólares que se determina en función al 20% de la tarifa de aterrizaje. "No hay nada oscuro, nada ilegal", declaró.