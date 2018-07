Cooperativas se enfrentan por área aurífera en Arcopongo y culpan a Navarro por muerte de minero

La sangre corrió en Arcopongo de la provincia Inquisivi, donde 50 cuadrículas de Comibol fueron avasalladas por cinco cooperativas de Fedecomin

Jueves, 12 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Víctima del enfrentamiento. Foto: Cooperativa Ullakaya Condoriri

Mineros de la Cooperativa Ullakaya Condoriri que reclaman un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en cantón Arcopongo, en el intento de recuperar el área minera, ayer, junto a pobladores del municipio de Inquisivi se enfrentaron con los cooperativistas avasalladores que explotan a gran escala durante varios años. Del hecho resultaron, según datos extraoficiales, un muerto y varios heridos supuestamente de bala.



La información fue proporcionada a ANF por Francisco Eugenio, representante de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, quien responsabilizó por la muerte de su compañero al ministro de Minería, César Navarro y a la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) que no solucionaron este conflicto en el que data de varios años.



"De todo esto tiene la culpa el ministro Navarro y la AJAM, porque les hemos insistido en que solucionen este tema, hemos andado años buscando justicia, pero han preferido ponerse del lado de los avasalladores. Esta vez los mismos pobladores de Inquisivi se han levantado porque exigen regalías y la minería ilegal no deja ni un peso", dijo en contacto con este medio.



El director ejecutivo de la AJAM, Erik Ariñez, consultado sobre el trágico desenlace dijo no tener información oficial. Sin embargo aclaró que ni Ullakaya Condoriri, ni las otras cinco cooperativas afines a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) cuentan con la titularidad del derecho minero.



"Reitero, enfrentamiento entre dos grupos es un tema que tiene que ver con el Ministerio Público, la AJAM está encargada de ver cuál de estos grupos tiene derecho minero y ninguno la tiene", dijo.



Aunque Ariñez negó que se haya producido un avasallamiento por parte de las cinco cooperativas a las áreas fiscales, reconoció que existen denuncias ante el Ministerio Público por explotación ilegal de oro.



ANF evidenció la actividad ilegal minera en la zona de Arcopongo con el uso intensivo de maquinaria pesada. La zona se encuentra cercada por los cooperativistas que explotan de manera ilegal, quienes se organizan en cuadrillas y no permiten el ingreso al área. A pesar de ello se puede ver a la distancia la destrucción del río Chaquety, el desmonte y la tala indiscriminada de árboles.



De acuerdo a la denuncia del representante ante la AJAM, al Ministerio de Minería, al Tribunal Supremo Electoral, ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras instancias del Gobierno, las cooperativas Villa Santiago Crestón, Chaquety Plaza, Chaquety la Plaza, Elena Pampa Río Chaquety y Palma Flor no sólo explotan en el área fiscal, sino que comercializan el oro que extraen de manera ilegal.



El senador Yerko Núñez (UD) que también se trasladó hasta la zona del conflicto antes del enfrentamiento, lamentó el desenlace fatal y la "negligencia" del Gobierno por resolver este conflicto.



"Lamentamos la falta de presencia del Ministerio de Minería y la AJAM en esta zona donde pudimos comprobar la ausencia del Estado (...). Hay presencia de gente armada que ante nuestra presencia en el lugar dieron la orden: formen la guardia como si se tratara de grupos armados", señaló.



Anunció que en los próximos días presentará una petición de informe oral ante el pleno del Senado, dirigida al ministro Navarro, para que explique la actividad ilegal minera que se está dando en el país, tanto por cooperativistas como también por parte de capitales extranjeros.