Varios municipios de los Valles fueron afectados

Daños por heladas se conocerán en 10 días

Dato. La jornada de ayer Postrervalle registró la temperatura más baja de la semana que fue de menos 2 grados centígrados.

Jueves, 12 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Productores. Verifican los daños causados por heladas y nevadas.

Técnicos municipales de la región de lo Valles cruceños y de la Gobernación, trabajan en el levantamiento de datos para poder cuantificar los daños que dejaron las heladas y nevadas ocasionadas por las bajas temperaturas. De acuerdo a la secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación, los resultados se tendrán en los próximos 10 días, además se comprometió toda la ayuda necesaria para los productores afectados por este fenómeno climático.

La afectación no debe incidir en precios de alimentos. Luis Alpire, secretario de Desarrollo Productivo del gobierno departamental, explicó que es mínima la afectación por las nevadas y heladas registradas en los valles, y que no incidirá en la producción y provisión de alimentos a los mercados locales. "Desde hace dos días los cultivos no fueron afectados con gravedad, son cultivos que se siembran con poca cantidad, en zonas altas no tuvieron ninguna incidencia por las nevadas y en las zonas medias hubo muy poca afectación con las heladas", informó Alpire a tiempo de agregar que en las zonas de Mairana, Pampa Grande, San Juan del Potrero, Comarapa. Quirusilla y Postrervalle se está cuantificando los daños de hectáreas y familias afectadas para brindar atención inmediata. Subrayó que el daño no incidirá en la producción, porque tras una primera evaluación se observó que el efecto no fue considerable en productos como las legumbres, verduras y la papa.

"Queremos advertir que no hay ningún justificativo para aumentar el precio de estos productos al consumidor, porque la afectación hace prever que no es en demasía", agregó.

La temperatura más baja. Por otro lado, indicó que la temperatura más baja se la registró la madrugada de ayer que fue en el municipio de Postrervalle que registró menos 2.5 grados centígrados. "La temporada de frío ya está de retirada y eso nos confirma con temperaturas en ascenso que se darán desde el día de mañana (hoy, lo más grave ha pasado y esperemos que la evaluación no nos arroje cifras significativas", acotó.

Los cultivos más afectados. Por su parte la directora de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Alcaldía de Mairana, Lidia Tórrez, dijo que los cultivos más castigados, por ahora, son vainita, achojcha, arveja, tomate y papa.

En Río Arriba, comunidad del municipio de Comarapa, la helada causó estragos en sembradíos de achojcha, maíz y hortalizas.

-1 Grado

fue la temperatura registrada en Vallegrande la madrugada de ayer.