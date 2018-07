Seguridad industrial y Salud ocupacional

Revelan que falta cultura de la prevención

Objetivo. El evento organizado por la Cámara Gastronómica, busca reducir la posibilidad de riesgo en los negocios.

Jueves, 12 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Normas. obreros de la construcción deben utilizar todos los equipos de seguridad para no poner en riesgo sus vidas.

Durante el primer congreso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, expertos enfatizaron que Bolivia tiene una débil cultura de la prevención de acontecimientos que ponen en riesgo sus vidas, y eso es muy notable en diversos sectores, como el de la construcción, empresas de servicios, como restaurantes, entre otros. El evento fue organizado por la Cámara Gastronómica en alianza con la empresa Sucel Comunicadores Asociados, con el fin de concienciar a las empresas de las medidas que se deben tomar para evitar desastres lamentables.

Diseñarán nuevas políticas de seguridad. Javier Aguilera, presidente de la Cámara Gastronómica, indicó que el evento se desarrolló motivados por el incendio que sufrió el Shopping Fidalga el pasado mes de marzo, de tal manera que las empresas que prestan el servicio de comidas, tengan toda la seguridad necesaria dentro de sus locales. "Hemos tenido una charla sobre diseño de cocina, resaltando todos los aspectos de seguridad que se debe tener, desde el piso, la ventilación, tratamiento de la basura, y una serie de medidas que se deben de tomar para prevenir cualquier tipo de accidentes", dijo Aguilera, a tiempo de agregar que como cámara, empezarán a diseñar nuevas políticas de seguridad para todos sus asociados y de esa manera ir incentivando la prevención, y esto será de forma continua. Es así que en la Expo gastronómica que se realizará en próximo mes de agosto, se brindarán capacitaciones para todos los participantes.

Asimismo, enfatizó que no solamente los dueños de los negocios deben velar por la seguridad de sus clientes, sino que la misma sociedad tiene que cuidar de su integridad acudiendo a lugares que cuenten con toda la seguridad. "Mucha gente busca lo barato y es así que un empresario invierte en seguridad para su local y eso se refleja en el costo final del producto, pero la gente prefiere ir a consumir a otro lugar donde sea más barato y sin condiciones de seguridad", aseveró.

Ven falta de control. Susana Capobianco, directora de Sucel Comunicadores, enfatizó que el país no está preparado para afrontar una emergencia de gran magnitud, además que no hay el control de las instituciones correspondientes, ya que las empresas no cumplen con las normativas, para dar protección ya sea a sus trabajadores o clientes. "Podemos ver claramente cómo se manejan las cosas en las construcciones, no tienen el equipo necesario, hay empresas que utilizan materiales peligrosos y no hay control, también se pueden ver que hay restaurantes sin extintores, señalizaciones y salidas de emergencias, entonces vemos una serie de falencias y no nos damos cuenta que más vale invertir en medidas de seguridad que cubrir los costos que deja un hecho lamentable", dijo Capobianco.

2 Expertos

internacionales, uno de Chile y otro de Alemania dieron las charlas en el congreso.