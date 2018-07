Fiscalía abrió una investigación de oficio

Dos decesos luego de apagón y se develan falencias en hospital Japonés

Dato. Un hombre y una mujer, en estado crítico, murieron. Según informe, un gato que ingresó al cuarto de electricidad provocó el corte. En la inspección se identificó equipos e infraestructura en mal estado.

Miércoles, 11 de Julio, 2018

Alrededor de las 19:05 del lunes se cortó la electricidad en el hospital Japonés. Se demoró cerca de una hora en restablecer el servicio. Por la crítica situación, el personal médico tuvo que asistir de emergencia mecánicamente a los pacientes que dependían de un respirador, mientras los familiares aguardaban frente a un hospital a oscuras. Luego de esto, autoridades departamentales, confirmaron que fallecieron dos personas: una mujer que tenía tuberculosis y diabetes y un hombre con al menos tres enfermedades crónicas. Se determinó que se hará una auditoría para esclarecer las situaciones en las que fallecieron ambos. Al conocerse el informe oficial, un par de asambleístas departamentales, inspeccionaron este nosocomio y evidenciaron falencias en la infraestructura y en equipos, como una sala de terapia intensiva de nefrología que tiene un hueco en el techo, además de que solo funcionaban la mitad de sus equipos. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación de oficio.

Familiares de los dos fallecidos piden una auditoría a atención que recibieron. Alex Segovia, quien en el momento del corte acompañaba a su hermana internada, explicó que primero se escuchó una explosión muy fuerte y que a los segundos se cortó la luz. "La gente comenzó a gritar. Vimos la desesperación de los doctores para atender a los pacientes. La señora que falleció estaba en la misma sala, pero un poco distante. Solo se escuchaban gritos de angustia", relató. Otro familiar de un paciente, Gabriel Peña, contó que su hermana estaba estable, pero recibía oxígeno en la Sala de Reanimación en el momento de la explosión. "Dicen que la explosión fue adentro (del hospital), pero nosotros escuchamos como si fuera afuera, como si fuera una garrafa de un restaurante, pero vivimos la angustia en el hospital entre los pacientes y doctores", dijo.

El secretario Departamental de Salud, Óscar Urenda, indicó que la mujer fallecida tenía 58 años y que un día antes se comunicó a sus familiares que podría fallecer debido a que su estado era muy crítico. Agregó que el hombre fallecido llegó hace algunas semanas desde San Javier con un cuadro severo: enfermedad renal crónica, hipertensión, chagas, sepsis y neumonía y un día antes del apagón tuvo un paro y fue reanimado. "No sabemos si el apagón está relacionado con los fallecimientos, vamos a pedir una auditoría a los procesos. Pero ambos pacientes no tenían posibilidades de sobrevivir a ningún suceso", dijo.

El hijo de la mujer fallecida cuestionó la demora en restablecer el servicio de electricidad. "Para cambiar un fusible tardaron hora y media y gracias a eso mi madre está muerta. Ella estaba entubada y dependía de un respirador. Mi madre falleció luego del corte", expresó angustiado la noche del lunes. En el momento del apagón, estaban 40 personas, entre terapia intensiva e intermedia, es decir dependían de un respirador, por ello, cada uno fue atendido por un médico, por una hora, con un respirador mecánico.

Afirman que corte lo provocó un gato, aunque hay dudas sobre explicaciones. Urenda informó que hubo tres cortes de luz: uno domingo en la noche, otro programado lunes en la tarde para reparar los equipos y el último, que fue fatal, ayer en la noche, y se debió a que un gato ingresó a la sala donde está el generador del mismo hospital y provocó un cortocircuito al electrocutarse. Ante la consulta de si este tipo de hechos puede ser realmente ocasionados por un gato, contestó, "no sé realmente. Lo que sé es que el gato se electrocutó, se metió entre cables y ese cortocircuito provocó el daño al hospital y al propio generador. Se necesita una auditoría para determinar si el generador estaba en buen estado y dejó de funcionar por el hecho fortuito". insistió. Se prevé que los resultados de la autoría se conozcan en un mes y en este se conocerá las condiciones en las que funcionaba el generador y dijo que si se comprueba negligencia, se determinaran responsabilidades desde el gerente del hospital hasta el jefe de mantenimiento. No descartó la compra de un nuevo generador si es necesario. Sobre la presencia de un gato en un hospital, afirmó que es frecuente con el objetivo de ahuyentar a los roedores.

Ernesto Hurtado, de la parte de mantenimiento del Japonés, indicó que el generador data del 84 pero funciona adecuadamente. Sobre el hecho, detalló que un técnico reportó dos explosiones y se demoró cerca de 20 minutos en identificar la causa y en total cerca de una hora en restablecer el servicio. "El cuerpo del gato estaba cerca a una barra de electricidad. Todo esto es herméticamente cerrado, son solo conexiones subterráneas, una (salida) es de la CRE (Cooperativa Rural de Electrificación) y otra sale a la calle. Estamos investigando por dónde ingresó el gato", afirmó a tiempo de aclarar que la explosión fue tan fuerte que ocasionó el corte del servicio de CRE. Por su parte, el director del hospital, Víctor Hugo Zambrana, insistió que "un gato no puede aparecer dentro de la sala de electricidad pues está herméticamente cerrada y por eso tuvo que haber entrado por un ducto". El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Erwin Muñoz, criticó que se culpe a un gato y consideró que podría existir negligencia humana pues no tomaron las previsiones necesarias para evitar este tipo de hechos, pues desde un día antes estaba identificada la falla eléctrica. "Esto (el incidente) es una situación muy fuerte para el pueblo que tiene la confianza de venir a un hospital para salvar sus vidas", manifestó.

El asambleísta departamental, Jhonny Morató, confirmó que lunes le informaron de varios problemas en el hospital y dijo que falta voluntad para agilizar compras de equipos que son urgentes para atender a los pacientes.



Carencias en equipos y falta de personal. En la inspección, solo en la planta baja del hospital, se observó carencias en algunos servicios. Uno de los más críticos el de Terapia Nefrología, donde además de daños en la infraestructura, hay equipos que no funcionan: dos están parados por falta de mantenimiento hace un mes, dos fueron dados de baja y solo tres están en uso. El jefe de este servicio, Eduardo Pérez, remarcó que falta personal pero que el área funciona las 24 horas gracias al apoyo de residentes. "Cumplimos con toda la demanda de pacientes críticos, se atienden emergencias, llegan pacientes de toda la ciudad, si se descompensan llegan aquí a ser estabilizados y no tenemos monitores, tenemos uno pero es prestado y todos nuestros pacientes deberían estar monitoreados", agregó una de las residentes. El asambleísta Morató, afirmó que justo en la parte de arriba de esa sala, cerca al hueco del techo, hay un baño lo que es riesgoso para la salud de pacientes. En otro servicio inspeccionado fue Rayos X, el personal puntualizó que hay un equipo, cineangio, que no funciona desde el 2008, en el que se deberían realizar todos los estudios vasculares. El técnico del servicio de radiología, Willians Pardo, señaló que también cuenta con un tomógrafo pero que se requiere otro más. Al mes, de acuerdo a la capacidad del equipo actual, realizan entre 600 a 700 estudios. "Necesitamos una resonancia magnética. El hospital (Japonés), no cuenta y es muy necesario para nuestros pacientes. Ahora tienen que ser derivados a otros centros principalmente privados. Ningún hospital público cuenta con este equipo", aseguró. Un estudio de resonancia cuesta mínima Bs. 2.000. En el pasillo de ingreso a este servicio se observó daños en el techo.

En la lavandería igual hay goteras en una de las tuberías por lo que se coloca un balde para contener el agua derramada.

30 Días

se debe hacer una verificación del estado de los generadores.

1 Generador

propio tiene cada hospital de Tercer Nivel, solo en el San Juan de Dios hay dos.

700 Mil

Bolivianos es el promedio que cuesta un generador de electricidad.

Fiscalía investiga el caso de oficio

El fiscal José Parra indicó que ayer una comisión inspeccionó el hospital Japonés para recabar información de cuántas personas estaban internadas, por qué motivo y para solicitar el certificado médico de defunción de las dos personas y una explicación de cuál fue el motivo del corte de luz.

La investigación se inició de oficio. Entre los actos investigativos igual se tiene previsto tener entrevistas con los familiares de los fallecidos.

Por su parte, ambos asambleístas departamentales que ayer inspeccionaron el hospital, Morató y Muñoz, indicaron que harán seguimiento a la investigación y que paralelamente pedirán que el secretario departamental de salud, brinde un informe en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) sobre el funcionamiento de los hospitales. Muñoz agregó que se debe investigar delitos como incumplimiento de deberes y como hay personas fallecidas igual otros delitos más graves.