En la temporada de invierno

Argentina pide más gas y YPFB no responde

Analista. Ve que el país no está en condiciones de cumplir con este cliente porque hay una disminución en la producción

Miércoles, 11 de Julio, 2018

La república de Argentina, a través de su embajador en el país, Normando Álvarez, afirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), no responde a las solicitudes de envío de más gas para el periodo de invierno que se hizo de manera formal desde Energética Argentina S.A (Leasa), ex Enarsa. Pese a la crisis argentina se cumple con el pago del gas de manera normal, aunque hubo un leve retraso este mes, que habría sido subsanado.

Hubo una negociación previa. El diplomático indicó que la primera semana de julio, Leasa alertó que YPFB desde mayo en promedio envió un millón de metros cúbicos día (MMm3/d) de gas menos de lo requerido por el país vecino. "Se hicieron las negociaciones para el envío de más gas a Argentina para el periodo de invierno de parte de Bolivia, pero hasta la fecha no hubo respuesta. Lo que es cierto es que también hubo cambios en nuestro gabinete, cambió el Ministro de Energía y el representante de la ex Enarsa que estaban llevando a cabo las negociaciones", señaló.

Por otro lado, recordó que el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, salió al paso para decir: "lo que nos nominan, les enviamos". Pero no precisó a cuánto ascendió la nominación argentina y qué volúmenes diarios de gas natural se envían para el periodo de invierno, considerado el más crítico en demanda energética del vecino país. "Ustedes saben que el invierno es difícil para los dos países; por un lado Brasil pide más, por otro lado hay consumo interno mayor y en Argentina también no se cumple (con la demanda), pero creemos que no son tan grandes estos desequilibrios", señaló Álvarez.

El país no está en condiciones de enviar más gas. Para el analista en hidrocarburos Hugo del Granado, hay una imposibilidad boliviana de aumentar la producción para atender esta demanda argentina que son alrededor de 5 MMm3/d adicionales en esta temporada de invierno, tomando en cuenta que en los últimos años la producción de gas en el país ha sido declinante. "Tenemos información hasta el mes de abril que la producción boliviana ha sido de 52 MMm3/d, cuando en el 2014 llegamos a un máximo de 60 MMm3/d. Entonces vemos que hay una decreciente producción de gas porque lamentablemente no hay nuevos descubrimientos, lo que hace que la producción boliviana no pueda abastecer el mercado", dijo Del Granado.

De acuerdo a la adenda al anexo D del contrato de compraventa de 2017, para el periodo de verano, YPFB debía garantizar a Enarsa un máximo de 20,3 MMm3/d, pero la estatal argentina podía recibir 16,7 MMm3/d, mientras que para invierno YPFB debía garantizar un volumen de 23,3 MMm3/d y la Argentina estaba obligada a comprar 20,3 MMm3/d.

2017 La demanda

Promedio se mantuvo en 17,7 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d).