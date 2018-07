DGAC deslinda responsabilidad a la Aduana

Jet incautado genera dudas y preguntas sin una respuesta oficial

Polémica. La oposición cuestiona la falta de información del Gobierno central.

Martes, 10 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Observación. Jet incautado tenía permiso de la DGAC y fue decomisado con orden de la Aduana.

El polémico Jet que ingresó a Bolivia y permaneció en el aeropuerto El Trompillo por más de un año, aún continúa en el centro de las dudas y preguntas que no han sido resueltas oficialmente.

La oposición cuestiona a las autoridades nacionales por la falta de información, mientras que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) deslinda responsabilidades y señala a la Aduana Nacional.

Información. De acuerdo al documento de solicitud de ingreso al país que emitió la misma DGAC, el avión ingresó legalmente a Bolivia el 7 de abril 2017, procedente de Cozumel (México).

Según el documento, la aeronave tenía que regresar dos días después al estado de Tamaulipas de dicho país.

El Gulfstream GIII con matrícula N557JK estaba registrado en la empresa estadounidense Global Exec Aviation y la tripulación la integraban Ramiro Castillo y José Luis Cervantes, según el mismo documento. La persona de contacto que figura es Alejandro Ruik quien sería funcionario de Pike Aviation, una compañía de soporte de vuelo para viajes en América Latina y el Caribe.

Según el diputado una misión cristiana contrató los servicios de Global Exec Aviation y que una vez en Bolivia, “la aeronave sufrió un desperfecto en la despresurización y esto forzó para que la empresa no pueda salir del territorio boliviano”.

Observación. La llegada de la aeronave fue registrada en el aeropuerto de Viru Viru y después fue trasladada a El Trompillo donde permaneció por más de un año hasta que la Aduana la transfirió al Ministerio de la Presidencia, que aseguró no tener los recursos para ocuparse de su mantenimiento por lo que la derivó a la DGAC. "Me sorprende que no hayan querido hacer público este documento, presumiblemente hay un hecho doloso, delictivo y de corrupción por no respetar los procedimientos", manifestó Monasterio.

Al mismo tiempo alertó por un posible resarcimiento que tenga que realizar Bolivia a la empresa dueña del jet por la incautación de la aeronave sin la explicación debida de forma previa.

Defensa. Sin embargo, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), general Celier Aparicio, aseguró que esta institución cumplió con todo lo que estaba bajo su competencia y responsabilizó a la Aduana de otorgar la estadía temporal y el decomiso del lujoso jet lujoso que se encuentra en El Trompillo.

Explicó que en abril 2017 la aeronave ingresó a Bolivia aterrizando en el aeropuerto Viru Viru.

Señaló que se solicitó la salida del jet el 11 de abril para emigrar entre el 14 y 18 de ese mes, pero que pese a que se le otorgó la autorización el jet no salió, "probablemente porque la aeronave tenía algún problema de mantenimiento", mencionó la autoridad.

Al mismo tiempo, apuntó que por segunda vez en fecha 19 de abril, solicitaron la salida del jet para que despeguen entre el 26 y 28 del mismo mes.

Dicha solicitud también fue concedida por la DGAC, aunque por segunda vez sin éxito, porque la aeronave permaneció en el país.

Después de esto, el 1 de agosto, el director de la DGAC, recibió una nota de un responsable de la aeronave, con el pedido de una prórroga de estadía porque debía realizarse un mantenimiento al jet.

A esta solicitud, el director responde que el pedido debe hacerlo el propietario de la nave o un representante que tenga poder legal, para que puedan gestionarlo ante la Aduana como "admisión temporal".

Desde ese momento la aeronave permaneció en el aeropuerto de El Trompillo sin conocerse su situación legal de estadía, según indicó el director de la DGAC.

Es por ello, que en fecha 26 de febrero 2018 a través de la Dirección de Transporte Aéreo, se envió una nota a la presidente ejecutiva de la Aduana Nacional indicando que hay una aeronave que se encuentra en El Trompillo y que la DGAC desconocía si cumplía con los requisitos exigidos por la Aduana Nacional. "A eso el administrador de la Aduana del aeropuerto de Viru Viru requiere información de la aeronave y nosotros le enviamos", explicó.

Finalmente la Aduana Nacional, respondió oficialmente a la consulta de la DGAC, en la que confirma que la aeronave habría sido comisada. "Con un acta de comiso 931: procedió con la emisión de la resolución administrativa de adjudicación de mercancía comisadas a favor del Ministerio de la Presidencia", establece el informe desde la Aduana.

Dudas. Tomando en cuenta, el informe de la DGAC, los documentos en torno al tema y el silencio de autoridades nacionales, la oposición asegura que existen dudas y preguntas que hasta el momento no han sido respondidas por las autoridades a cargo.

El diputado Luis Felipe Dorado recordó que ya se hizo oficial el pedido de informe para que se conozca la verdad sobre el tema.

"El Estado es el único que tiene que responder porque es absurdo pensar que ese avión vino y lo dejaron. ¿Qué están escondiendo?, ¿Por qué se lo incautó?, ¿Cuál fue el procedimiento para adjudicarlo al Ministerio de la Presidencia?", cuestionó Dorado.

El legislador, dejó claro que existen dudas que las autoridades de Gobierno deberán responder a la brevedad posible. "Llama mucho la atención que se olviden de un avión lujoso que cuesta millones de dólares. ¿O es un regalo al presidente?, ¿Qué es lo que están escondiendo con este jet?", añadió.

10 Millones

De dólares supuestamente es el costo que tiene el lujoso jet incautado en Bolivia.