Cívicos y activistas

Reactivan defensa del 21F en el país

Repostulación. Activistas llevan una plaqueta del 21F para el nuevo Palacio de Gobierno de Evo Morales.

Martes, 10 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Regalo. Plaqueta para el nuevo Palacio de Gobierno.

La defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016 se reactiva con lineamiento cívico y acciones de Plataformas ciudadanas en el país.

El pedido de respeto al 21F, a la Constitución Política del Estado (CPE) y el rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que viabiliza la reelección indefinida, vuelven a ser los protagonistas en manifestaciones.

Organización. Ayer los cívicos de Santa Cruz se reunieron con sus pares de Tarija, con quienes determinaron rearticular las manifestaciones por el 21F.

En el acuerdo firmado por líderes cívicos de ambas regiones se acordó convocar a un gran Cabildo para el 21 de febrero del 2019, recordando la jornada donde el no a la repostulación de Evo Morales se impuso en las urnas. Esta actividad será de forma simultánea tanto en Santa Cruz como en Tarija.

Como segundo punto, fue establecer en forma conjunta los mecanismos y acciones para la defensa de los intereses nacionales y regionales.

Finalmente se instó a los sectores del país a unirse a las acciones en defensa de la democracia, el estado de derecho y a la CPE.

"La idea es mantenernos unidos y exhortar a la población que no baje la guardia para continuar en la lucha por nuestros derechos", dijo el presidente cívico cruceño, Fernando Cuéllar.

Por su parte, el líder cívico tarijeño, Juan Carlos Ramos, minimizó las posiciones del MAS en donde se insiste en la repostulación de Evo Morales a la presidencia. "El pueblo ya manifestó su postura, hoy ya no solo es el 51 por ciento que le dice no a la reelección, ahora somos muchos más. La consigna es Bolivia Dijo no", añadió.

Acciones. Por otro lado, ayer un grupo de activistas por el 21F en La Paz, llegaron hasta la Plaza Murillo con una placa para el nuevo Palacio de Gobierno. "El Palacio de Evo Morales 2006 - 2020 21F Bolivia Dijo no", está escrito en la plaqueta que los activistas de Otra Izquierda es Posible (OIP) y otros grupos llevaron para el nuevo Palacio de Gobierno. "Vamos a seguir movilizados para hacer respetar nuestros derechos y normas" dijo Beto Astorga, líder de OIP.

28 de noviembre 2017

El TCP emitió un fallo dando vía libre a la reelección indefinida.

Acciones. Cívicos cruceños y tarijeño fijan actividades en defensa del 21F.