El Fiscal General lo anunció

Imputado, Mesa por el caso Quiborax

Proceso. Se le acusa de daño al Estado. El expresidente denuncia persecución.

Martes, 10 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Defensa. Mesa estuvo en la plaza Murillo, de La Paz, exponiendo sus argumentos.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, finalmente presentó ayer el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa, en el marco del proceso investigativo Quiborax. El ex mandatario asegura que con esta medida ya fue condenado y solo es cuestión de tiempo para que le determinen medidas cautelares.

Mesa anticipa condena. El fiscal Ramiro Guerrero presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades en contra de Mesa, en el marco del proceso de Quiborax, para que esta instancia decida o no poner este requerimiento en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

"Hemos presentado un requerimiento sobre la conducta del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert para que el Ministerio Público pueda dar inicio al respectivo proceso penal como establece la ley 044", sostuvo.

En tal sentido, Mesa dijo que esta acusación será tratada en tiempo récord en el TSJ y remitido al Legislativo. Posterior a ello este Órgano del Estado determinará que se le inicie un juicio de responsabilidades por daño económico a la nación

Criminalización de la justicia. El fiscal "no me sorprendería que a fin de agosto esté yo ya acusado por la Asamblea Legislativa y esta le pasara al Tribunal Supremo de Justicia la acusación para que se me habrá el proceso penal correspondiente y entonces habrán medidas cautelares, veremos si hay embargo de bienes, veremos si hay prisión preventiva o cualquier conjunto de cosas que trate de eliminarme políticamente como persona", señaló.

Mesa manifestó que la decisión de la Fiscalía General del Estado no hace más que ratificar la "criminalización de la democracia", que se lleva a cabo mediante una "dictadura judicial".

"Quiero declarar que la decisión del fiscal general del Estado de abrir una acusación en mi contra y ponerla a consideración de la ALP no es sino la confirmación de lo que está viviendo Bolivia: la criminalización de la democracia a través de este mecanismo que sustituye a la dictadura y que reemplaza las ametralladoras y los tanques por la persecución judicial", afirmó visiblemente molesto el también vocero del mar.

22 de Mayo

la Procuraduría del Estado presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa.

42,6 Millones de dólares

pagó Bolivia a la empresa Quiborax por indemnización.

