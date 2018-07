La temperatura estuvo por debajo de los 0 grados

Heladas ponen en alerta a productores de los Valles

Dato. Pucará fue el municipio donde hizo más frío, por el momento no hay pérdidas en los cultivos de alimentos.

Martes, 10 de Julio, 2018

Productores de los Valles cruceños están en alerta por las bajas temperaturas que se registran en el departamento, lo que podría provocar la llegada de heladas que pondrían en riesgo la producción de alimentos, por lo que están trabajando en sistemas de prevención para que el impacto no sea demasiado fuerte. Sin embargo, en las zonas altas de los Valles, se registraron nevadas con temperaturas que llegaron a los menos cero grados centígrados.

Instan a productores a prevenir el impacto. Julio César Claure, responsable del Sistema de Información y Comunicación Agropecuaria Sic Santa Cruz de la Gobernación, alertó a los productores de los valles cruceños de una posible helada, debido a las bajas temperaturas en esta zona. Asimismo instó a los productores a usar métodos de mitigación de frío en estos días donde se prevé que la temperatura llegue cerca a los 0ºC en la zona de los valles cruceños. “La estación meteorológica de la Gobernación cruceña ubicada en la zona de Chujlla en el municipio de Vallegrande, este lunes 9 en la madrugada registró 0.8ºC, lo cual referencia que en las zonas alta (que están por encima de los 2500 metros) como la del municipio de Pucará, las temperaturas estuvieron por debajo de los -0º C provocando nevadas puntuales en estas zonas, sin afectación de cultivos porque al ser estas zonas de alta vulnerabilidad en esta época del año, los productores ya han terminado de cosechar o simplemente no siembran para evitar pérdidas en esta época del año”, informó.

Si bajan más las temperaturas peligra la producción. Mario Requinta, productor de los Valles, indicó que si bien esta nevada no afectó a los cultivos, se corre el peligro de afectar la producción si es que la temperatura llega a bajar más, tomando en cuenta que en las zonas altas, es donde se cultivan varios productos uno de los principales es la papa. "Si mejora el clima, la producción puede continuar normal, pero si baja más la temperatura hay riesgo de granizo y heladas y ahí ya se vería el perjuicio, estamos en espera que no haga más frío", dijo el productor, a tiempo de agregar que se han registrado muerte de aves de la zona.

Por otro lado, dijo que están utilizando algunos métodos como el fuego para evitar que el frío dañe sus cultivos. "Este método es lo más económico para combatir el frío, el pequeño productor con lo que puede se protege, el grande ya tiene sus métodos más avanzados e invierte para no ser afectado, explicó.

La nevada no llegó a toda la zona de los Valles . Por su parte Eliodoro Cano, productor de Pampa Grande, indicó que en esa zona bajaron las temperaturas pero no llegó la nevada; sin embargo, están en alerta debido a que peligran los cultivos de tomate, pimentón, papa, entre otros. "Ojalá Dios quiera que no lleguen heladas, porque si hay nevada es un hecho que venga con helada y eso es un gran perjuicio porque se perderían los cultivos y no todos los productores tienen la capacidad para prevenirse ya que esto genera un costo aparte", dijo Cano, a tiempo de agregar que estos productos se cultivan todo el año, para abastecer no solo al mercado de Santa Cruz, sino al de Cochabamba y Sucre.

Asimismo indicó que en la zona de Los Negros una de las principales actividades es el cultivo de plantines que por esta época baja su producción por factores climáticos. "Tenemos una baja en lo que es plantines de tomate y pimentón", explicó.

60 Por ciento

ha reducido la producción de plantines en Los Negros, debido al frío.

Riesgo de incendio en el departamento es del 42%

La Directora de Recursos Naturales de la Gobernación, Yandery Kempff, informó que el 42% del departamento está en riesgo extremo de sufrir incendios forestales y un 19% que este entre alto y muy alto. De acuerdo al Boletín del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF), el día de ayer se registraron 8 focos de quema, en el total del mes se van sumando 734, que están dentro de lo normal para esta época del año. "Se recomienda no realizar las quemas hasta que los vientos hayan pasado y obviamente estas quemas se deben realizar con la debida autorización que se tramita en la ABT", explicó la funcionaria.