Productores de oleaginosas anticipan pérdidas por sequía registrada en cosecha de invierno

Lunes, 9 de Julio, 2018

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, informó el lunes que se prevén pérdidas para ese sector debido a la sequía registrada en la cosecha de invierno, con una disminución de 370.000 de los 694.000 toneladas de oleaginosas sembradas.



"Se estima una disminución en la producción de 370.000 toneladas de granos, con una pérdida económica para los productores de al menos 75 millones de dólares, que son ingresos que dejarán de percibir por su producción", informó en conferencia de prensa.



Paz detalló que los cultivos corresponden a 107.000 hectáreas (has) de trigo, 109.000 has de girasol, 106.000 has de maíz, 360.000 has de sorgo y 12.000 has de chía, que según los reportes de los productores, fueron afectados en su normal desarrollo y su potencial de rendimiento.



Agregó que la cosecha de trigo, maíz y sorgo debe comenzar en un lapso de 10 días en las zonas de Pailón, Cuatro Cañadas, San José de Chiquitos y San Julián, donde no ha llovido desde mayo y representan más del 70% del área total sembrada.



Agregó que la siembra de soya tiene un avance del 40%, de las 300.000 has estimadas hasta finales de julio.



Anapo también lamenta que la sequía haya favorecido a un ataque severo del gusano cogollero que afecta más que todo a los cultivos de maíz y el sorgo.