Biorremediación: alternativa para revertir la contaminación ambiental del país

Biólogos hablan sobre el uso de microorganismos para recuperar suelos, aguas y medio ambiente contaminados.

Lunes, 9 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: La contaminación ambiental mata a 7 millones de personas anualmente, según informe de la ONU en el 2016.

En los últimos años, el mundo habla de medio ambiente, contaminación y búsqueda de soluciones, algunos países desarrollados utilizan la biorremediación, que es una estrategia de usar seres vivos para restaurar ambientes contaminados. Un biólogo, experto en microbiología ambiental, llegó a Santa Cruz para hablar de lo que hacen otros países y que Bolivia debe empezar a poner en práctica, estudiar sus suelos, aguas, aire y adelantarse al estudio profundo de la contaminación de los megaproyectos que están en proceso de construcción.

Recuperación de medio ambientes contaminados. Gonzalo Ugarte, biólogo chileno especialista en microbiología ambiental, explicó que para recuperar los ambientes antiguamente se trabajaba con químicos y para hacer tratamiento menos costosos y más naturales se está utilizando la biorremediación que consiste en utilizar organismos biológicos para eliminar o neutralizar un contaminante ambiental ya sea con microorganismos, bacterias, algas, hongos o pequeños animales. “Se está recurriendo a ese tipo de elementos que son más amigables con el ambiente que los tradicionales, a diario se van creando tecnologías apoyados con los organismos biológicos para poder recuperar el ambiente”, sostuvo.

Por otro lado, contó que en Chile cada vez hay más estudios con distintos tipos de contaminantes para ver qué organismos se adaptan mejor a los tipos de situación para poder utilizarlo y que sea el organismo biológico que descontamine el lugar. Asimismo, el vecino país también está exigiendo que las empresas se hagan también cargo de sus propios residuos que no solamente sea investigar la contaminación, sino la de prevenirla a través de la producción y desarrollo sustentable.

Situación de estudio biológico en Bolivia. Después de su visita en Santa Cruz, el experto en microbiología ambiental señaló que en Bolivia el tema de recuperación de suelo es algo que tiene que desarrollarse más, porque recién están surgiendo proyectos y hay estudiantes interesados en desarrollar estos tipos de temas.

"En Santa Cruz se dio un taller para mostrarle a los estudiantes que la recuperación de ambiente es un tema que está empezando a ser bastante pujante por todos los temas de contaminación y así están surgiendo temas de cómo recuperar los medios ambientes de forma natural, es decir de forma biológica porque los métodos físicos y químicos existen hace décadas", sostuvo.

Explicó que hay estudiantes en la ciudad de La Paz que han hecho estudio sobre cómo recuperar un ambiente, pero este no es un tema masivo y se debería tomar más en cuenta para que no quede solo en proyectos; "las universidades tienen que dedicar más fondo concursable para este tipo de temas".

Por otro lado, Ugarte indicó que este tema no solamente es estatal, sino también que los privados tienen que poner de su parte y hacerse cargo de sus responsabilidades y de los daños que provocan.

Contaminación nacional. Huáscar Bustillos, biólogo especialista en ecología y miembro de la directiva del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, explicó que en Bolivia este tema recién está despertando interés porque la gente ya se está dando cuenta de lo que va a ocurrir con las cosas que se están haciendo y a la vez contaminan.

Bustillos dijo que el proyecto de la carretera por el Tipnis, las hidroeléctricas Rosita y El Bala son megaproyectos que van a generar una gran cantidad de contaminación ambiental y lo que pasa siempre con este tipo de emprendimiento en pos del desarrollo y búsqueda de una alternativa siempre hay alto grado de contaminación y no solamente en la parte del agua, el suelo, el aire, sino también en lo que es la biodiversidad, aquí entra la herramienta muy fuerte y moderna que es la biorremediación.

Del mismo modo, ejemplificó con que recientemente los medios de comunicación dieron a conocer una alerta de la contaminación del río Bulo Bulo por fuga de la planta de urea, esto se podría tratar por medio de la biorremediación pero no sabemos a ciencia cierta que están utilizando para poder cambiar y revertir esa situación que hay y la gente se puede dar cuenta de lo que está pasando y lo que va a venir a Bolivia si es que se sigue haciendo esos impactos. Por otro lado si se concreta la carretera por el Tipnis es evidente que habrá un fuerte impacto ambiental en áreas protegidas como contaminación del suelo por basura, contaminación del aire por los camiones que van a pasar por ahí, contaminación en la fauna y otros", ejemplificó Bustillos.

Debilidades sobre estudios biológicos en el país. La biología es la ciencia madre que se encarga de estudiar y analizar muchos factores de biorremediación, ecología, microbiología, patología y muchas otras ramas que se encuentran insertas en otras áreas.

Entre las debilidades del país es la falta de esta rama en todas las universidades porque la única que tiene la carrera de Biología es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Huáscar citó que otro de los aspectos preocupantes para los biólogos en Santa Cruz es la contaminación del suelo por el uso del agro, debido a que las tierras después de muchos años de uso, se cansan y no reciben biorremediación. "Son tierras contusionadas, en qué situación serán devueltas?", se preguntó el biólogo.

José Luis Llanos, expresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, explicó que en el agro no específicamente se hace ese tipo de recuperación del suelo pero sí tienen tres sistemas para no deteriorar tanto. "Por ejemplo, en la producción de soya es de 1 millón 250 mil hectáreas anual en Santa Cruz y se usa el sistema de siembra directa o labranza, también está la utilización de fertilizantes y abonos y por último la rotación de cultivos que consiste en cambiar de siembra en cada campaña (invierno y verano)", manifestó.

ONU: el mundo se comprometió a acabar con la contaminación

En diciembre del 2017, el mundo se comprometió en Nairobi a acabar con la contaminación al cierre de la Asamblea de la ONU para el medio Ambiente, donde se registraron casi 2.5 millones de promesas de gobiernos, sociedad civil, empresas e individuos que potencialmente mejorarán la vida de millones de personas en todo el planeta.

Si se cumplen todos los compromisos asumidos en la cumbre, 1490 millones más de personas respirarán aire puro, 480.0000 kilómetros de costas en el mundo estarán limpias y se dispondrá de 18.6 millones de dólares para la investigación y el desarrollo de programas innovadores en contra de la contaminación.

En la Asamblea también se aprobaron 13 resoluciones no vinculantes y tres decisiones. Entre ellas, medidas para enfrentar la basura marina y los micro plásticos, prevenir y reducir la contaminación del aire, eliminar el plomo de la pintura y las baterías, proteger los ecosistemas hídricos y controlar la polución en las zonas afectadas por los conflictos y el terrorismo.

Asimismo, por primera vez en la historia de la cumbre, los ministros de medio ambiente emitieron una declaración. El documento indica que las naciones honrarán los esfuerzos para prevenir, mitigar y gestionar la contaminación del aire, de la tierra y el suelo, del agua dulce y de los océanos, que perjudica nuestra salud, sociedades, ecosistemas, economías y seguridad.

"Hoy hemos puesto la lucha contra la contaminación en un lugar destacado de la agenda política mundial. Tenemos una larga lucha por delante, pero la Asamblea mostró que hay un apetito real por un significativo cambio positivo”, dijo Erik Solheim, director ejecutivo del Programa de la ONU para el Medio Ambiente.

La degradación ambiental causa 12.6 millones de muertes al año, además de la destrucción generalizada de ecosistemas clave. La contaminación del aire es la principal causa de muerte por motivos ambientales, con 6.5 millones de defunciones asociadas cada año.

Punto de vista

Carrera de Biología tiene nuevo plan de estudio

Luzmila Arroyo

Directora de la carrera de biología de la UAGRM

Estamos con un nuevo plan de estudio desde el 2015 que puede considerarse generalista y lineal prácticamente hasta cierto nivel, con asignaturas secuenciadas en función a niveles de complejidad y cubren la mayor parte del perfil de egreso declarado, posibilitando visualizar el ámbito de acción de la biología. También permite a los estudiantes en el penúltimo semestre orientarse hacia dos áreas: Ecología y Recursos Naturales (RRNN), y la otra, Biotecnológica. Asimismo, se incorpora una práctica pre-profesional que está directamente vinculada al área de orientación y lo vincula al mercado profesional, esta práctica tiene la particularidad de que puede complementarse para que se constituya en el proyecto de grado (tesis, trabajo dirigido y otro).

El plan se caracteriza por tener un cierto grado de flexibilidad curricular con la intención de disminuir la fragmentación del conocimiento y llevar a una formación más integral dejando al estudiante elegir entre las dos áreas de orientación.

Las asignaturas terminales del ejercicio de la profesión está constituida por los conocimientos declarativos y procedimentales propios del ejercicio de la profesión, y comprende los saberes específicos que sustentan las aplicaciones propias del quehacer profesional, tales como:

A) Diseñar e implementar proyectos de investigación en el campo de las ciencias biológicas, con la opción de orientarse al campo de la biotecnología y la ecología. B) Caracterizar la situación actual y potencial de los diferentes ecosistemas y la biodiversidad de Bolivia, evaluar su estado de conservación y reconocer el valor ecológico y socio-económico de los mismos. C) Desarrollar ciencia y tecnología a través de la elaboración, gestión y ejecución de proyectos científicos utilizando herramientas biotecnológicas que contribuyan al manejo y/o solución de problemas ambientales. D) Aplicar biotecnologías innovadoras para potenciar y diversificar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos genéticos. E) Aplicar métodos microbiológicos y ecotoxicológicos para estudios de contaminación.



Aunque no está aplicado el 100% en este plan de estudio, los estudiantes tienen las mejores posibilidades de adquirir herramientas necesarias para enfrentar las diferentes temáticas científicas, ambientales, sociales, etc. Sin embargo, cada estudiante decide el área específica con la que quiere desempeñarse. Lo cual hace más maravilloso el estudio de esta carrera que es poco o nada conocida, siendo que Biología es la madre de todas las Ciencias y que a partir de esta nacen las otras ramas como son las ciencias ambientales, ingeniería ambiental, agronomía, forestal, etcétera.

'El impulso de la biorremediación y evitar la contaminación no solamente es un tema estatal, sino también que los privados tienen que poner de su parte y hacerse cargo de sus responsabilidades y daños que provocan'.

ACCIÓN. Microbiólogo ambiental trabajando.

TALLER. Biólogo chileno compartió conocimientos con estudiantes de la UAGRM.