Se celebra cada 11 de julio

Día Mundial de la Población, hay 7.600 millones de habitantes en el planeta

Se busca destacar la planificación familiar como derecho humano. En Bolivia hay más de 11 millones de habitantes y Asia es el continente más poblado.

Lunes, 9 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Nuestro país tiene más de 11 millones de habitantes.

El 11 de julio de cada año se celebra el Día Mundial de la Población, el evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La celebración se realizó por primera vez en 1989, debido a que en ese año la tierra registró un número de 5.000 mil millones de habitantes. El objetivo de la conmemoración es lograr más atención a los problemas demográficos, a los derechos humanos y al desarrollo sostenible. Actualmente en el mundo existen más de 7.600 millones de personas distribuidas en los 194 países de los 5 continentes.

Finalidad. Cada año el Día Mundial de la Población cuenta con un lema específico, en esta ocasión la temática seleccionada fue “La Planificación Familiar es un Derecho Humano”. En Bolivia, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, como la planificación familiar y el acceso universal a métodos anticonceptivos de manera libre e informada, están reconocidos en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Importancia de una planificación familiar. Katherine Caballero, responsable educativa de la clínica CIES de Santa Cruz, que brinda servicios en salud sexual y reproductiva, explica que la planificación familiar es un conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja, orientados básicamente al control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en las prácticas de relaciones sexuales. "Lo primordial de la planificación es que una pareja pueda decidir sobre el número de hijos, el momento y las circunstancias sociales, económicas y personales en las que desea tenerlos". Ademas, "se dice que 6 de cada 10 embarazos, en cualquiera de las edades de la vida, no son planificados, eso nos demuestra que debemos trabajar más en informar a la población para que no afecte en su plan de vida".

Por otra parte, señala que lo que se busca con una planificación familiar no es evitar que la mujer se embarace, sino que lo haga de manera responsable. Para ello, existe un protocolo nacional de anticoncepción, donde están todos los métodos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Ministerio de Salud. En caso de requerir un método anticonceptivo, todas las personas tienen derecho a decidir cuáles usar. Existen métodos temporales y permanentes, esto hace que las personas no puedan tener hijos nunca más. "Lo que falta no son anticonceptivos, sino una demanda informada de ellos".

Datos. De acuerdo a ONU mujeres, entidad de las Naciones Unidas, cada día más de 20.000 niñas menores de 18 años dan a luz en los países en desarrollo y eso representa más de 7 millones de nacimientos por año.

En Bolivia, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) la tasa de natalidad en mujeres entre 15 y 19 años en Bolivia es de 116 por cada 1.000 mujeres. Detrás de Bolivia se encuentran Honduras, donde 101 adolescentes dan a luz por cada 1.000, y Venezuela, con 95 casos en cada millar de mujeres.

Población en Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una población aproximada de 11.216.000 habitantes, de los cuales 50,7% es mujer y 49,3%, hombre, según datos procesados por la Encuesta de Hogares (EH) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La estructura de la población por grupos de edad, establece que 29,8% de los habitantes en el país tiene entre 0 y 14 años, 58,4% pertenece al rango de edad de 15 a 59 años y 11,8% aglutina a la población de 60 años o más.

Santa Cruz, el departamento con más habitantes. Los datos del INE, indican que Santa Cruz cuenta con 3.151.676 habitantes. Le siguen La Paz, con 2.862.504; Cochabamba, con 1.943.429; Potosí 880.651; Chuquisaca 621.148; Tarija 553.373; Oruro 531.890; Beni 462.081 y por último, el departamento de Pando, con 139.018 personas.

Población por continentes. Asia es el continente con más habitantes, son 4.511.192.991 personas, sigue África con 1.115.594.100, Europa 782.000.00, América 42.330.000 y Oceanía con 38.889.988 habitantes. Los datos son de un estudio realizado el 2010 por Naciones Unidas, y la CIA (Central Intelligence Agency).

China dejará de ser el país más poblado para el 2020

La India será en 2022 el país más poblado del mundo, superando finalmente a China con unos 1.400 millones de habitantes, según estimaciones hechas por las Naciones Unidas. Actualmente, unos 1.310 millones de personas viven en la India, frente a los aproximadamente 1.380 millones de China, una diferencia que desaparecerá en los próximos siete años.

A partir de entonces, la población india seguirá creciendo durante varias décadas y alcanzará los 1.500 millones en 2030 y los 1.700 en 2050, mientras que China se mantendrá más o menos constante hasta 2030 y luego comenzará a menguar, según la ONU. Nigeria se convertiría en el tercer país más poblado. Fuente:Infobae.

Beneficios de una planificación familiar

> Mamás y bebés más sanos. Planearlo reduce el riesgo de complicaciones durante el embarazo como anemia, problemas durante el parto y hasta pérdidas espontáneas. También reduce el riesgo de que el bebé presente malformaciones y lo ayudas a desarrollarse sin ningún tipo de complicación desde el principio.

> Prepara tu cuerpo. Da la tranquilidad de saber que se está haciendo todo bien desde el principio y que estás preparada física y emocionalmente para el embarazo. Acudir a consultas prenatales, comer de forma adecuada y tomar ácido fólico no solo te beneficia a ti, también a tu futuro bebé.

> Tranquilidad económica. Los gastos durante el embarazo son muchos: consultas, estudios, ropa, el parto y un extra para cualquier cosa que pueda presentarse. Pero esos gastos incrementan cuando el bebé nace. Planearlo da la oportunidad de prevenir económicamente y contemplar los gastos de la familia para evitar problemas financieros.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Es un derecho humano reconocido en el articulo 66 de la Constitución Política del Estado (CPE).

NOVIAZGO. La etapa del enamoramiento es fundamental para conocer los límites y expectativas al momento de tener un bebé.