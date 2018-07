Croacia en semifinales

Supera infierno ruso

Sochi. Jugarán por segunda vez en su historia el pase a la final. Tuvieron que llegar hasta los penales para definir al ganador. Los anfitriones llegaron lejos en su Mundial.

Domingo, 8 de Julio, 2018

Se jugaban la historia y la merecieron: Croacia venció en unos épicos cuartos de final a una Rusia amplificada por una hinchada eufórica y volverá a las semifinales que tanto soñó tras sobrevivir al infierno que le diseñaron los anfitriones y, de nuevo, al drama de los penales. Antes debieron emerger del purgatorio ruso tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y 2-2 en la prórroga. "Todos debemos estar orgullosos, acá y en Croacia. Esto es extraordinario", dijo el DT de la selección croata, Zlatko Dalic. "Merecimos la victoria.

Fue un partido muy duro contra 50.000 personas en el estadio... Hubiera sido una lástima no ver Moscú mientras estamos en Rusia", agregó.

Los pormenores del partido. El equipo anfitrión se había adelantado en el minuto 31 gracias a un sublime tanto de Denis Cheryshev desde fuera del área. Poco importó que después igualara Andrej Kramaric (39), con los locales convirtiendo la segunda parte en el mismo páramo donde se suicidó España en octavos. Ya en la prolongación, pareció que el cabezazo de Domajog Vida (101) abría por fin la puerta de las semifinales que Croacia lleva idealizando desde su tercer puesto de 1998, pero las certezas no duran en este Mundial, empeñado en destruir el orden establecido, y más con la anfitriona en campo. Solo así se explica que en el minuto 115, con todo el pescado vendido, el brasileño Mario Fernandes saltara más que nadie para igualar un partido que se resistía a morir. Si lo del primer gol ruso había sido un delirio en Sochi, ya no había freno a orillas del Mar Negro, con unos hinchas que solo dejaron de creer cuando Rakitic anotó el último penal para dejar la tanda 4-3. "No jugamos bien en la primera mitad. No controlamos el partido como queríamos y lamentablemente no pudimos ganar el partido antes", analizó Luka Modric.

Se va con la frente en alto. Le costó a Rusia meterse en este Mundial al que llegaba desconfiada por una selección que llevaba ocho meses sin ganar y que llegaba última del ranking a su propia fiesta. Parecía que pasarían sin pena ni gloria y resulta que llegaron al Luzhniki y le plantaron 5 a Arabia Saudí. Se fue calentando la anfitriona, que no sabía lo que era superar una fase de grupos desde la desintegración de la Unión Soviética, hasta que ocurrió lo increíble: que la poderosa España se desintegrara ante sus ojos, convirtiendo su correcta aventura directamente en una leyenda nacional. "Creo que la gente no solo comenzó a confiar en nosotros (tras la clasificación para octavos, donde se eliminó a España en penales), sino que también se enamoraron de este equipo", destacó el entrenador de Rusia, Stanislas Cherchesov.

"Todo el país de Rusia está enamorado de nosotros. Ellos saben lo que vale esta selección nacional", insistió. Esto solo pasaba una vez en la vida y así lo comprendió la hinchada, que llenó la turística Sochi en una fiesta tan inesperada como épica. "¿Cuándo si no ahora?" ¿Quiénes si no vosotros?", le preguntaron a sus héroes desde las gradas con una enorme pancarta.

20 Años

Pasaron para que Croacia vuelva con una generación de oro a estar entre los mejores cuatro del planeta.

AFP eldia@edadsa.com.bo