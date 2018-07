Ordenamiento de mercados

Tensión en el Plan, hay 3 arrestados Gremiales de otros dos mercados marcharán

Jornada. Hay un gendarme herido, por lo que se denunció formalmente a los comerciantes. En los otros mercados, los trasladados están en emergencia.

Sábado, 7 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Decomiso. Se decomisó diversos productos pese a la resistencia de los comerciantes.

Con un rápido operativo para decomisar productos que se venden en espacio público, la Alcaldía intentó ayer retomar el control en la zona del Plan Tres Mil. Aunque hubo rechazo de los comerciantes ambulantes que para tratar de frenar el control lanzaron piedras y palos. Mientras la tensión en los otros mercados a los que se trasladó comerciantes aún continúa. Tal es el caso de Los Pozos y La Ramada. Los gremialistas de los nuevos centros advirtieron que marcharán este lunes hasta el Concejo Municipal para exigir reforzar los controles a la Alcaldía.

Critican que en el Plan Tres Mil aún no se deje un punto fijo de personal. El operativo que arrancó pasada las 9:30 fue rápido y no abarcó todas las áreas donde están asentados los comerciantes. La acción se repitió por la tarde, pero a los pocos minutos nuevamente los comerciantes volvieron a asentarse en las aceras. En la zona igual los formales se mantienen en alerta pues rechazan el cierre de circulación de micros a dos cuadras de la rotonda. Este grupo criticó los controles. Una de las personas que tiene un cotillón, Bertha Cali, aseguró que el operativo a los ambulantes se realizó luego de más de un mes y observó que no se dejó personal permanente para evitar que nuevamente tomen las calles. "Vienen como a jugar. Un ratito y luego se van y sigue el montón de vendedores en las calles felices", opinó. Otra persona de este grupo, Carmiña Lozada, señaló que el control se tiene que realizar con apoyo de la Policía pues solo con gendarmes no se podrá consolidar la liberación de las calles. "Si vienen un rato y se van ¿Cómo no van a volver los ambulantes?", agregó. Este grupo de comerciantes, que son alrededor de 300, aseguró que no dejarán que se prohíba la circulación de micros pues les afecta en las ventas.

Denuncian que se contratan grupos de choque. El director municipal de Espacios Públicos, Orlando Otero, señaló que el control se tuvo que hacer rápidamente para evitar personas heridas. "Lo lamentable de todo esto es que los padres son los ejemplos y ver a los niños tirar una piedra a los funcionarios públicos es lamentable. ¿Qué les estamos enseñando?", agregó.

El secretario Municipal de Defensa Ciudadana, Erland Camacho, reconoció que ingresar a esta zona es muy complejo y que el principal problema que tienen es que hay dirigentes que incitan a la violencia contratando "pandilleros y malvivientes para enfrentarse a los gendarmes". Explicó que ayer se detuvo a tres jóvenes porque hirieron a un guardia municipal y rompieron un vidrio de una camioneta. Se denunció formalmente a los tres por daños a los bienes del Estado y lesiones, entre otros delitos. Ambas autoridades aseguraron que antes de iniciar los controles perifonearon a los comerciantes para que se retiren de estos espacios.

Los ambulantes piden que les dejen ocupar las calles solo de 17:00 a 21:00. Pero esto fue rechazado por la Alcaldía.

En Los Pozos hay conflicto por un grupo de comerciantes que aún no es retirado. El dirigente de los comerciantes del minorista Los Pozos, Rodolfo Ochoa, criticó que aún se permiten asentamientos en calles del antiguo mercado, por lo que anunció que el lunes marcharán hasta el Concejo Municipal, pero antes advirtieron que irán a retirar a los asentados en las calles. Ante ello, el concejal Tito Sanjinez indicó que si aún hay comerciantes de este mercado que no fueron trasladados es porque los mismos dirigentes no los dejan ingresar. "Hay mucha gente que ya está con los puestos marcados y sus cosas trasladadas y guardadas en un coliseo porque no le dio la gana al señor Ochoa (Rodolfo) a que ingresen. Bueno y ¿quién gobierna?, el alcalde o gobierna el gremial", lamentó.

Los de La Ramada igual advierten que marcharán lunes hasta el Concejo. Los del minorista La Ramada igual anunciaron que marcharán este lunes, pues tienen dificultades en las ventas por dos motivos: no retiran a los comerciantes de las calles del antiguo mercado y por las protestas en el nuevo centro por parte de la familia Tejerina que pide el pago de una parte de terrenos. El dirigente Róger Lavardens remarcó que la familia Tejerina está bloqueando desde el traslado una de las calles por lo que los comerciantes tienen muy bajas ventas.

1 Mercado

El Abasto es el único en el que se retiró de las calles definitivamente a comerciantes.