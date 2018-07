Autoridades policiales y la fiscalía trabajan para elevar las penas

Penalizarán el flasheo

Campaña. Gestionan drásticas sanciones penales a la receptación, compra y manipulación de los celulares robados.

Sábado, 7 de Julio, 2018

Si no hay quién compre, no hay quién robe! Lo que te ahorras lo paga una víctima, no compres celulares robados, detén la delincuencia, son algunos de los mensajes en redes sociales de la agresiva campaña que viene encarando la Policía y autoridades departamentales para poner un alto a la comercialización de lo robado. A la fecha son varias las víctimas que han perdido la vida a manos de antisociales que por quitar un celular disparan a matar sin medir las consecuencias, como la muerte en Montero de Rodrigo Ribera Subirana (22) ocurrida el 9 de junio, donde un antisocial se baja de una moto y ante la resistencia de entregar su celular, le dispara a la cabeza y huye. Esta semana, autoridades departamentales, de telefónicas móviles, ATT, Defensor del Pueblo, Ministerio Público y la Policía Boliviana se reunieron y anunciaron la elaboración de un Proyecto de Ley que sancione penalmente la receptación, compra y la manipulación informática de celulares robados en la ciudad. El Comandante Departamental en Santa Cruz, Alfonso Siles Rojas, indicó que para la puesta en marcha de esta agresiva campaña es necesario la participación ciudadana. Comentó que para sacar de circulación en sí un celular robado, alertado a la compañía telefónica se debe obligatoriamente sentar denuncia formal en la Felcc para que este pase a la lista negra. "Cuando uno solo alerta a su compañía telefónica, esta solo coloca durante 5 días en lista negra, luego la misma línea puede volver a ser habilitada a otro usuario", dijo Siles a los medios.

Ordenanza y registro. El concejal municipal Tito Sanjinez, reconoció que existe un alto índice de robo de celulares y para lo cual se agendó en la última reunión entre autoridades, la elaboración de una Ley que va obligar a los denominados "flasheadores o técnicos en celulares a organizarse y legalizarse. "Estas personas van a tener que asociarse a través de su licencia de funcionamiento y contribuir al municipio.

Luego ingresarán a una red de monitoreo de la Policía para que se les abra un registro para tener tuición sobre ellos", sentenció. De su lado el director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Gonzalo Medina Sánchez, advirtió que aquellas personas que sean encontradas en posesión de celulares registrados como robados en la base de datos, tanto de las telefónicas como de la Policía, serán incluidas en los procesos penales investigativos, más aún si el robo del aparato haya cobrado una vida.

"Toda aquella persona que compre un celular de dudosa procedencia o robado va ser aprehendida junto a la gavilla delincuencial y será presentada ante los medios para que la ciudadanía se entere que fomenta la delincuencia", dijo la autoridad anticrimen. Resaltó que atacando el mercado negro de celulares, los robos van a disminuir considerablemente en la ciudad.

Operativos. Ayer por la tarde se concretó un operativo sorpresa en inmediaciones del mercado La Ramada contra los denominados técnicos en celulares y aquellos que se dedican a habilitar líneas de celulares robados. Un contingente policial se trasladó y acorraló a estas personas de las cuales algunas intentaron escapar, pero se les decomisó su mercadería previa inventariación. Fueron varias los vitrinas móviles que fueron decomisadas y trasladadas a la Felcc central para su investigación. Uno de los técnicos, que no quiso identificarse, lamentó que por culpa de algunos que se dedican a la manipulación informática de celulares robados se tengan que satanizar a todos. "Yo me gano la vida de subir música, programas y arreglar celulares, pero no habilito, eso lo hacen otros y cobran hasta 100 bolivianos", dijo el afectado. Siles, señaló que los operativos serán simultáneos hasta que estas personas entiendan que muchas de las habilitaciones irregulares de líneas de celulares robados han costado vidas y otras han quedado heridas y traumadas.

551 Mil celulares

a la fecha se encuentran en la denominada 'lista negra'.

11 Millones

de líneas móviles registradas en el país según la ATT.

Un receptor fue incluido en la banda que robaba celulares

El asalto a una pareja de esposos la noche del 4 de julio en el barrio Cañada El Carmen, sector del Plan Tres Mil, permitió la desarticulación de una peligrosa organización dedicada al robo de celulares. El director de la Felcc, Gonzalo Medina Sánchez, atribuyó a la banda integrada por exreclusos al menos 50 robos, de los cuales apenas 15 fueron denunciados a la Policía. Los delincuentes fueron identificados como Wilmer Guzmán Guasase alias 'Pichón' cabecilla de la organización que asaltaba en complicidad con Jhonatan Vélez Gonzales (conductor del taxi), Guido Carlos Jaldín Rocha que hace 21 días salió de Palmasola y Luis Fernando Vidal Mamani. Medina informó en conferencia de prensa que también se incluyó en el organigrama criminal a Wálter Antonio Deker Matto (receptor de los celulares robados). "Es hora de dar una lección como parte de nuestra campaña encarada contra el robo de celulares, ahora él va ser parte de esta organización delictiva", dijo Medina. Un caso curioso que afirmó la autoridad anticrimen fue que los delincuentes durante el día se dedicaban a practicar en el gimnasio y durante la noche asaltaban a transeúntes. Guzmán Guasase, líder de la banda, estuvo recluido 4 veces en la cárcel y era el responsable del gimnasio./E.D.