Negocios por internet se abren camino en el país

Comercio electrónico creció 68 por ciento el 2017

Experto. Sugiere a las empresas que se animen a optar por este tipo de servicio ya que la tendencia es a que se siga desarrollando.

Sábado, 7 de Julio, 2018

Los negocios por internet en Bolivia, siguen creciendo, así lo demuestran las cifras de la ATC-Red Enlace, brindado por el eCommerce Institute, que indican que las online generaron $us 900 millones el año pasado, registrando un crecimiento del 68% respecto al 2016. Líderes de negocios, emprendedores y ejecutivos coincidieron en que el comercio electrónico va en ascenso en el país y es un canal de gran oportunidad para incrementar las ventas de las empresas en Bolivia.

Las empresas deben generar confianza. Marcos Pueyrredón, presidente del eCommerce Institute, indicó que el comercio electrónico es un camino sin retorno, la tendencia es que la mobile va a ser el principal canal de compra, por lo que las empresas se deben animar a dar este paso de las ventas on line. Asimismo, apuntó que el desafío en Bolivia no es la demanda, ya que el 96% de los bolivianos tienen un dispositivo móvil y más del 58% está conectado al Internet, sino que las empresas generen ofertas para que la población pueda comprar a través de una computadora (desktop) o su dispositivo móvil. "Lo que falta en Bolivia es la oferta y vemos casos como Multicenter, Mitsuba, BoA y otras empresas que están mostrando que se puede. El retail tradicional no se está atreviendo a enfrentar el desafío porque como no hay oferta local, no había competencia, pero si lo hay afuera y se está viendo cada vez más sitios como 'Tu Mercadazo, Tu Momo que lo que están haciendo es facilitando algo complejo y convertirlo en algo sencillo y el comprador está viendo una experiencia positiva", dijo el presidente de eCommerce Institute, a tiempo de agregar que otro de los escollos es que las empresas deben generar confianza y certidumbre en los compradores, quienes muchas veces temen no recibir el producto solicitado o que este no llene con sus expectativas.

Los principales impulsores en Bolivia. El experto indicó que lo que se pueden aplicar en Bolivia son los que generalmente se aplican en toda Latinoamérica. El retail tradicional en sus principales verticales que son: electrónica, línea blanca, línea marrón, hogar, moda, y todo lo que es supermercados y farmacias son las principales turbinas del ecommerce. Ellos tienen a los consumidores, que cuando ven que hay otros puntos de venta y de contacto con la misma confianza que tienen con la marca, eso provoca que hay crecimiento.

30 empresas

en Bolivia ya han desarrollado el comercio por internet.