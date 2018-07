Nacional

El Gobierno pide al transporte pesado no proteger al contrabando

Viernes, 6 de Julio, 2018

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, negó que existan una serie de abusos por la lucha contra el contrabando y pidió a los transportistas no proteger el contrabando, además de no dejarse llevar por otros intereses.

Las declaraciones las realizó tras la jornada de movilización que se vivió el jueves en Oruro donde transportistas de carga pesada y comerciantes de la Super Feria pidieron la renuncia de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya.

“Pedirles a nuestros hermanos transportista que no se presten a proteger a los contrabandistas, que trabajemos desde la perspectiva de la honestidad y el trabajo y el fortalecimiento de la economía, no es posible que unos cuantos que se dedican a lo ilegal estén influyendo en las decisiones de nuestros hermanos transportistas, que no pongan en peligro sus vehículos porque nosotros vamos a decomisarlos”, sostuvo.

Respecto al pedido de renuncia de la presidenta de la Aduana como responsable de estos excesos, el viceministro Rodríguez, aclaró que no pueden culpar a Ardaya de algo en que no es culpable.