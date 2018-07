Señala el constitucionalista Carlos Hugo Molina

'Evo imposibilitado' para ir a reelección en comicios 2019

Acciones. Ratifican que el presidente no cumple las condiciones. El MAS adelanta protestas contra plataformas.

Viernes, 6 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Situación. El presidente Evo Morales busca su reelección y afirman que no cumple condiciones.

El presidente Evo Morales está imposibilitado de ir a reelección en los comicios presidenciales del 2019.

El experto constitucionalista Carlos Hugo Molina, quien ahora funge como consultor del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ratifica que la Constitución Política del Estado (CPE) impide una próxima repostulación de Morales como candidato presidencial, ante el incumplimiento de condiciones.

Desde las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), insisten en que el primer mandatario será el candidato de dicho partido en las elecciones nacionales próximas.

Posición. "He usado una metáfora, la del candidato imposible: Un niño no puede ser candidato, un difunto no puede ser candidato, alguien que no cumple las condiciones constitucionales formales, tampoco", dijo.

Al mismo tiempo, sostuvo que no puede ser candidato y “no es porque sea buen o mal presidente, es porque la Constitución no se lo permite, además que está respaldado por un referendo de carácter obligatorio y vinculante en su mandato. “No hay forma”, sentenció.

Respaldo. Molina manifestó que el fallo 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó a Evo Morales para una cuarta postulación, es un antecedente nefasto para la democracia boliviana.

Aseguró que ese fallo no tiene base de sustentación a partir del propio órgano responsable de la convención interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha señalado que no es un derecho humano la reelección indefinida de un candidato.

Protestas. En base a esto, los activistas de diversas plataformas ciudadanas, ratificaron su posición de continuar con jornadas de protestas y movilizaciones para que el presidente Morales no sean candidato presidencial en el 2019.

En contraposición, desde el MAS, ayer dirigentes del partido y de otras organizaciones cercanas al partido oficialista, anunciaron que no permitirán nuevas protestas en escenarios públicos donde asistan las autoridades de Gobierno.

Adelantaron que se movilizarán en los próximos días para exigir el respeto a los derechos de Evo Morales, como ciudadano aspirante al sillón presidencial del país, para el siguiente mandato.

Críticas. Ante la exigencia de los colectivos ciudadanos para que el TSE se pronuncie al respecto, indicó que el organismo no lo hace porque Evo Morales no es candidato y estima que el Tribunal asumirá una posición cuando corresponda o cuando tenga que habilitarse candidatos para las elecciones de 2019.

En su momento, la presidente del TSE, Katia Uriona dejó claramente establecido en una petición de informe oral ante el Senado, que ese Órgano se pronunciará cuando tenga competencia y eso se producirá cuando se lance la convocatoria a elecciones generales.

21 de febrero 2016

Los bolivianos le dijeron no a la reelección mediante las urnas.