Espacios públicos

Retoman controles en los mercados

Abastecimiento. Funcionarios de la Alcaldía cruceña realizaron el retiro de comerciantes y decomiso de sus productos en el minorista Abasto.

Viernes, 6 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Acción. La Gendarmería acompañó en los operativos en el centro Minorista Abasto.

Buscando que se cumpla la normativa municipal, que prohíbe los asentamientos en espacios públicos, la Alcaldía cruceña retomó los controles en los mercados, en donde los vendedores ambulantes fueron trasladados. Orlando Otero, director de Espacio Público del gobierno municipal cruceño, dijo que al mismo tiempo de que se realizan estas tareas de control, se está concientizando en que no se realicen desdobles, que es cuando un comerciante que tiene un puesto fijo sale a vender a la calle, y que no haya asentamientos en los espacios públicos. Ayer se realizó un operativo en los predios del mercado minorista Abasto, sobre el tercer anillo interno y externo, y en el mismo se decomisaron carritos que estaban obstruyendo la transitabilidad del comprador, además se pudo saber que algunos alimentos no perecederos decomisados, como el arroz, iban a ser donados. "También fuimos a La Ramada pero para perifonear, informando a la población que vamos a trabajar en los mercados", dijo Otero. Añadió que como ya se trabajó en la concientización, ahora se lo hará con operativos.

A la expectativa. Por otro lado, los comerciantes del Mercado Modelo del Plan Tres Mil, se encuentran expectantes a que las autoridades municipales cruceñas cumplan con la ley de cuarentena decretada hace unos días para la zona de la rotonda.

Enrique Gonzalo Aro, dirigente gremial, dijo que en caso de que las autoridades no cumplan, en esta semana, con la aplicación de la ley municipal. "Nos reuniremos, no solamente los dirigentes del nuevo mercado del Plan, sino con los otros representantes de los otros mercados que han sido reordenados", informó el representante.

Agregó que ante la negativa de varios ambulantes, de retirarse de la rotonda del Plan Tres Mil, ellos no los enfrentarán y dejarán a manos de la Alcaldía para que actúen. "Seria un error garrafal enfrentarnos entre comerciantes".

Comerciantes se enfrentan con supuestos propietarios. En tanto en los predios del nuevo mercado La Ramada, avenida Moscú entre sexto y séptimo anillo, familiares de Felipe Tejerina, quien dice ser propietario de la mayor parte de los terrenos donde se edificó el nuevo centro de abasto, bloquearon el ingreso al mismo y se enfrentaron con los comerciantes del mencionado mercado.

Luego de la pelea, los familiares de Tejerina anunciaron que si el gobierno municipal cruceño no llega a un acuerdo con el pago justo de toda la extensión de la tierra, ellos iniciarán un proceso legal para hacer respetar sus derechos.

Por otro lado, los gremiales de La Ramada dijeron que bloqueando no es la manera, en la que la familia Tejerina deberia pedir justicia. "Estas cosas deben verse en los estrados judiciales y no bloqueando una avenida", señaló un comerciante que no quiso ser identificado.

8 Distrito

En el cual se encuentra el Mercado Modelo del Plan Tres Mil.