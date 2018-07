Desde enero del 2020 todos deben tener un nuevo relleno sanitario

Cierre de botaderos municipales de 56 solo 10 están en este proceso obligatorio

Departamento. Yapacaní, San Juan, Fernández Alonso, Minero, Portachuelo, Pampa Grande y Comarapa ya tienen ficha ambiental para el nuevo espacio. Santa Cruz, La Guardia y Porongo están cerrando los antiguos sitios.

Viernes, 6 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Porongo. Se está adecuando a su plan de cierre y aseguraron que cumplirán el plazo fijado.

En el 2019 todos los botaderos municipales del país deben cerrarse, este plazo está fijado en la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos y en reemplazo se deben aperturar rellenos sanitarios que cuenten con todas las medidas de mitigación de daños al medio ambiente. Como se conoce los procesos de cierre de estos espacios llevan varios meses. Sin embargo, a poco más de un año de cumplirse el plazo, de los 56 municipios cruceños, solo 10 están en este proceso. Aunque de estos los que tienen mayor avance son: Yapacaní, San Juan, Fernández Alonso, Minero, Portachuelo, Pampa Grande y Comarapa, pues ya cuentan con la licencia ambiental para su nuevo relleno sanitario. De cerca le siguen Santa Cruz de la Sierra, Porongo y La Guardia que tienen aprobado su plan de cierre de sus actuales botaderos y en los próximos meses prevén presentar el estudio para su licencia ambiental de los nuevos.

El avance de los que ya tienen nuevo sitio aprobado. De los siete municipios que ya cuentan con su licencia ambiental para su nuevo sitio de relleno, según Mauricio López responsable de Calidad Ambiental de la Gobernación Cruceña, la mayoría ya está en proceso de licitar la construcción y se prevé que las obras inicien este mismo año. "La Ley establece que hasta finales del 2019 todos los municipios tienen que tener operando los nuevos rellenos sanitarios. No es que a finales de ese año recién vayan a iniciar los procesos largos de: buscar sitio, licitar, construir, sacar la licencia... En resumen, en enero del 2020 todos los municipios tienen que tener un relleno construido y operando y (deben tener) sus botaderos cerrados", enfatizó.

La directora de Calidad Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz, Éricka Plata, remarcó que la apertura de nuevos vertederos es un proceso que implica varios aspectos técnicos, legales y económicos que demoran meses por lo que los municipios deben agilizar este trabajo. Añadió que desde el 2015 se están haciendo los monitoreos necesarios para fiscalizar que todos cumplan con las normas vigentes y también para guiarlos en el proceso de cierre y apertura de los nuevos espacios.

Caso de La Guardia. Uno de los últimos botaderos que ya cuentan con plan de cierre de su botadero, es el municipio de La Guardia. La secretaria Municipal de Medio Ambiente, Viviana Mariscal, explicó que para el nuevo sitio ya adquirieron 200 hectáreas en las cuales se está realizando el estudio técnico de inversión. Aunque aclaró que tienen previsto iniciar la construcción el próximo año.

También está el caso de Normandía de Santa Cruz de la Sierra, que de acuerdo a la ampliación tiene autorización para funcionar hasta junio del 2019. Sin embargo, la alcaldía cruceña se comprometió a agilizar los trabajos y poner en marcha en nuevo sitio unos meses antes, en febrero. El gerente general de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Bowles, recordó que este 14 de febrero está fijada la consulta pública con los vecinos del D-14 donde será el nuevo relleno sanitario que es el único requisito que les falta para presentar documentación para la licencia ambiental. De las 200 hectáreas que se tienen previsto que se ocuparán, más de 120 serán para las obras del mismo relleno y las restantes para una especie de cordón ecológico que estarán inmovilizadas por ley para evitar asentamientos. La proyección de vida de los rellenos de todos los municipios que ya están en proceso de traslado es superior a los 20 años.

Porongo prevé cerrar actual botadero hasta septiembre. Uno de los más próximos a cerrarse es el de Porongo. Según su plan de cierre, aprobado en marzo del 2017, solo puede funcionar en el lugar actual hasta septiembre de este año. El secretario Municipal de Territorio, Juan Carlos Aguilera, aseguró que ya realizaron los estudios del nuevo terreno y solo les falta la consulta pública para completar los requisitos para solicitar la licencia ambiental a la Gobernación cruceña. Detalló que pese a que, de acuerdo a la cantidad de basura que recogen actualmente, 35 toneladas a la semana, requieren un nuevo terreno de 20 hectáreas construirán uno en 200 hectáreas por proyección de crecimiento poblacional.

Se tiene previsto que la consulta pública en el nuevo terreno se realice a mediados de este mes y con solo dos o tres comunidades que serían las afectadas.

Johnny Melgar, asesor del alcalde de Porongo, aseguró que se cumplirá el plazo de cierre pues es un compromiso asumido también con la dirigencia de vecinos.

En los últimos años el funcionamiento de este botadero generó en reiteradas ocasiones protesta de los vecinos que exigían su cierre por estar próximo al río y a la ciudad. En la última ocasión, en septiembre del año pasado cuando los vecinos bloquearon el ingreso. En la visita de ayer se verificó que el botadero no despide malos olores. Aunque cabe recalcar que el problema por el que debe ser trasladado es porque está próximo al río Piraí.

3 Por ciento

de la basura que se genera en la capital cruceña es reciclada.

1.000 Toneladas

de basura diarias se recogían el 2013 en Santa Cruz y este año son 1.800 Tn.

¿Para que sirve la consulta pública sino es vinculante?

Plata explicó que la Consulta Pública, un requisito fijado para la aprobación de la licencia ambiental de los nuevos rellenos sanitarios no son vinculantes. Es decir la respuesta de los vecinos no afectará en definir o no el terreno para este uso, sino que lo harán los aspectos técnicos. Aunque agregó que esta se realiza para que la población que vive próxima a los vertederos municipales, mínimo a un kilómetro, brinde sugerencias de prevención y mitigación del funcionamiento de un relleno en el lugar.

Además sirve para que esté informada sobre los detalles del proyecto.

En el caso de Santa Cruz esta se realizará el próximo 14 de este mes, se tiene previsto que con vecinos de al menos cinco comunidades.