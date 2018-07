Cometió dos graves delitos

Imputan a policía, agredió a guardia municipal

Proceso. El subteniente está acusado de discriminación y de incumplimiento de deberes.

Viernes, 6 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Agresión. Este hecho sienta un precedente para que se cumplan las leyes.

La Fiscalía imputó formalmente al subteniente de Policía, Bléisner Santander, quien el 24 de mayo agredió a una funcionaria edil que, como parte de su trabajo, le pidió que estacionara correctamente el vehículo patrullero en el que iba como acompañante.

Discriminación e incumplimiento de deberes. Según información oficial, el subteniente Santander fue imputado por los delitos de discriminación e incumplimiento de deberes.

En ese sentido, el alcalde Luis Revilla calificó de correcta la determinación de la Fiscalía.

"Es una decisión correcta, es una decisión que se adecua a la justicia, de tal forma que ningún funcionario público que está haciendo un trabajo para que la gente cumpla la ley sea víctima de ningún tipo de abuso, ningún tipo de autoritarismo. (...) Una agresión contra un funcionario público tiene que ser sancionada", afirmó Revilla.

Decisión sienta un precedente. Revilla agregó que esta determinación de la Fiscalía de Distrito de La Paz constituirá un precedente para que se cumplan las leyes.

"Me parece que es una decisión que va a sentar un precedente para que quienes usan uniforme, para que quienes son los primeros llamados a cumplir con la ley, no la incumplan y de paso no cometan ningún tipo de agresión hacia los funcionarios municipales", aseguró.

El hecho. El policía amenazó a la funcionaria y, tras bajar del vehículo, la agredió. El hecho fue grabado. La trabajadora edil fue aprehendida acusada por supuesta obstrucción al trabajo policiaco.

