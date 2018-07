Retorna a su agenda de trabajo

Evo en el Chapare un día después de su cirugía

Informe. Se desconoce el lugar donde se realizó la operación. El año pasado el mandatario ya se hizo extraer un tumor benigno de la laringe.

Viernes, 6 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: En el Chapare. El primer mandatario asistió a observar los Juegos Estudiantiles Plurinacionales.

La ministra de Comunicación, Gísela López informó a través de su cuenta en Twitter que el presidente está en el Chapare, donde asiste a los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, un día después de la cirugía a la que fue sometido.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) pedirá al presidente del Estado, Evo Morales, “que baje un poco su ritmo de trabajo”, después de que se le operara de emergencia tras detectarle un tumor.

En los juegos estudiantiles. "Presidente Evo retorna de forma paulatina a sus actividades públicas, luego de una cirugía exitosa a la que fue sometido recientemente. Ahora está en Chapare, asiste a la fase final de la novena versión de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales “Presidente Evo”", escribió en su cuenta de Twitter.

Crítica a políticos de oposición. Entre tanto, la ministra de Comunicación, Gísela López, criticó a “algunos políticos de oposición” por querer politizar el tema de la salud de Morales, después de que se le criticara que acudiera a una clínica de Achumani y no a un hospital público.

"Nosotros no estamos pendientes por saber dónde se hace atender la oposición en cuanto a salud, no estamos pendientes de ellos, entonces tienen que aprender a respetar; a mí me parece una barbaridad que quieran inmiscuir políticamente la salud de un boliviano", dijo.

López agregó que "el Presidente es un boliviano y goza de los mismos derechos que cualquier otro boliviano". Además, aseguró que el Presidente goza de un buen estado de salud y está a la espera de reincorporarse en sus funciones.

No se precisó la ubicación del tumor. El jefe de Estado boliviano se operó en una clínica privada de sur de La Paz y no precisó la ubicación del tumor.

Las autoridades bolivianas, por su parte, refirieron que el martes Morales había ingresado en la clínica para someterse a "análisis médicos de rutina programados hace tiempo".

55 Años

tiene el presidente Evo Morales que gobierna el país desde 2006.

Cirugía de un segundo tumor

En abril del año pasado el presidente Morales fue hospitalizado en La Habana, Cuba, para la extracción de un tumor benigno de laringe. Desde que asumió la presidencia del país, en 2006, Morales suspendió en pocas ocasiones sus actividades por motivos de salud.

El mandatario fue operado en "la clínica del barrio Achumani", al parecer un centro de salud a cargo de médicos cubanos.

Agencias eldia@eldia.com.bo