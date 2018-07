La Paz

Estudiantes de la UPEA ya están cansados pero apuestan por las movilizaciones

Jueves, 5 de Julio, 2018

Tras más de seis semanas de movilizaciones los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se sienten cansados, sin embargo determinaron continuar con las movilizaciones, en caso de que no se llegue a un acuerdo favorable con el Gobierno Nacional.

“El cansancio ya se nota de los compañeros, el día de la asamblea de alguna manera ha habido algunas situaciones (de dejar las medidas de presión), pero prácticamente se ha concluido de que vamos a seguir con la lucha (sic)”, indicó el ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UPEA, Fran Contreras.

Asimismo, detalló que esta determinación fue tomada ayer por los centros de estudiantes de las diferentes carreras de la casa superior de estudios alteña. Por lo cual acotó que la única salida para que abandonen sus protestas es que el nivel central de Estado dé una solución definitiva a sus demandas.

En este entendido, cuando a Contreras se le consultó si a los representantes del centro académico alteño no les preocupa que los estudiantes puedan perder el año, puesto que deben cumplir con la carga horaria establecida, por el Sistema Universitario, para culminar la gestión académica, él respondió: “eso es inevitable, pero ahorita la solución no la veo yo… y el Gobierno se está poniendo una situación que prácticamente no quiere ver la realidad”.

Además, acotó que en la reunión que tuvieron la pasada jornada, reprogramaron el calendario académico para no perder la gestión y quedaron en pasar clases los domingos y no entrar en recesos. Ello les permitiría cumplir con la carga horaria instituida, si el conflicto no se alargue por más días.