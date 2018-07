Paro en la maternidad Percy Boland

Enfrentados por conflicto médico

Autoridades. Representantes de la Alcaldía y Gobernación en desacuerdo sobre la deuda de los ítems. Falta equipamiento, insumos y recursos humanos.

Jueves, 5 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Equipos dañados. Sala de electromedicina llena de equipos en mal estado.

El problema de la maternidad Percy Boland, desata un conflicto entre las autoridades de Santa Cruz. La Alcaldía Municipal niega tener una deuda con los salubristas de este nosocomio. “Nosotros a los trabajadores no le debemos nada. Pero sí a la Gobernación, efectivamente Bs 7 millones, de los cuales ya se ordenó que se haga el pago de Bs 3 millones”, explicó Saúl Hevia, asesor del municipio, sobre la aparente deuda que reclaman los trabajadores en salud de la Maternidad. Indicó que la Alcaldía no tiene nada que ver, con este problema y el reclamo que hacen sobre la ley 475. Además, añadió que ese dinero solo sirve para medicamentos, insumos y reactivos, y no para contratar ítems ni comprar equipos, que es lo que se necesita. "La Gobernación es la única responsable del paro de los salubristas, ya que no hay inversión en la ampliación de ítems”, insistió.

En total desacuerdo. El director de la maternidad, Federico Urquizo, se ha declarado alarmado por las declaraciones de Hevia, explicando que tiene un desconocimiento total de la realidad. “Para que no exista mala atención en el hospital de la mujer, se ha tenido que utilizar ese dinero de la ley 475 para poder hacer contratos. El señor Hevia dice que ese dinero es solo para comprar insumos”.

Por otra parte, el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, aseguró que el monto que se debe es de más de Bs 13 millones y no de Bs 7 millones, como lo indica Hevia. Asimismo, ha responsabilizado sobre el tema al Gobierno nacional. “El Gobierno central debe dar los ítems necesarios a cada departamento, para que las entidades autónomas puedan hacer su trabajo y administrar de una mejor manera los medicamentos, activos, insumos e infraestructura”.

Autoridades inspeccionaron el nosocomio. Un equipo técnico de la Gobernación cruceña realizó un recorrido por las instalaciones de la maternidad para conocer a fondo las demandas y necesidades que exigen los trabajadores. Marlene Salvatierra, representante del Sindicato de Trabajadores de la Maternidad, indicó que existe gran cantidad de equipos dañados y que no han podido ser reparados por la falta de recursos. "Tenemos todo amontonado, solo dos personas reparan estos equipos”.

72 Horas de paro médico cumple la maternidad .

13 Millones de bolivianos es la deuda que reclaman los salubristas.

Sin espacio. Los pasillos de consulta externa se han convertido en un depósito de archivos.

Autoridades. Representantes de la Gobernación inspeccionaron las instalaciones de la maternidad.

Valeria Endara Álvarez eldia@eldia.com.bo