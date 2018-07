Atracaron y dispararon a cambista en Alto San Pedro

Desarticulan banda de exreclusos y colombianos

Violentos. Un policía de la Felcc hirió a un colombiano tras el asalto al cambista y escapó a internarse a una clínica en Montero donde fue detenido.

Jueves, 5 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Detenidos. Todos los miembros de la organización tenían sus funciones cada vez que concretaban un atraco.

Se trata de seis delincuentes, dos colombianos y cuatro bolivianos exreclusos del penal de Palmasola que venían ejecutando violentos asaltos en la ciudad. Esta banda criminal, asaltó la noche del martes (19:45) al librecambista Saturnino Pedraza López (64) en el mercado Alto San Pedro hiriéndolo con un disparo en el muslo derecho, no pudiendo llevarse su capital de 45 mil bolivianos.

Un policía de la Felcc que se encontraba en inmediaciones presenció el robo y arremetió contra los delincuentes logrando herir al colombiano Duberney López García (30) quien disparó en 8 oportunidades contra el uniformado de civil, logrando abordar una moto que lo esperaba a pocos metros. La reacción policial, tras activar "El Plan Z", permitió la detención de Dubalier López García, hermano del pistolero colombiano que logró huir en moto. En su entrevista preliminar, el extranjero acabó delatando al resto de los integrantes de la organización, lo que permitió su desarticulación total.

Atención médica. El director de la Felcc, Gonzalo Medina, indicó que el pistolero colombiano herido en Alto San Pedro, una vez que guardaron la moto usada en el asalto, se trasladaron en vehículo a Montero y se hizo atender en una clínica donde llegó la Felcc y lo detuvo. El jefe policial identificó a los aprehendidos como los hermanos Duberney y Dubalier López García, Robin Herrera Guzmán, Eduardo Pecho Silva, Dionisio Gabriel Barboza y Roly Herrera Mendoza, estos últimos exreos de la cárcel vinculados a delitos de robo agravado.

Prestamistas. En declaración, ambos colombianos afirman radicar en la ciudad de Cochabamba donde se dedican al préstamo de dinero "gota a gota". Duberney declaró que el pasado martes después de observar el partido mundialista Colombia e Inglaterra vinieron desde Montero a Santa Cruz para asaltar al librecambista. "Hice tres disparos al aire porque mucha gente se alborotó y un policía gritó alto y eché a correr. Así herido me subí a la motocicleta y escapamos", dijo el pistolero. Su hermano Dubalier indicó que no le pudieron robar nada al cambista y que él fue detenido por inmediaciones por la Policía y llevado a la Felcc. "No tengo antecedentes, soy prestamista, vengo de Cochabamba a visitar a mi amigo Robin", señaló admitiendo ser parte de la organización delincuencial.

Medina afirmó que los delincuentes también participaron del atraco a la oficina de la línea de micros 48 y 87 en el barrio Tierras Nuevas El Carmen el pasado 29 de junio donde robaron Bs 6.000 e hirieron de un disparo en la mano derecha a Limber Contreras Romero. Los detenidos admitieron sus asaltos.

6 Delincuentes

fueron los aprehendidos tras el asalto al cambista en Alto San Pedro.

Cambista se recupera en el hospital del Plan Tres Mil

Saturnino Pedraza López, de 64 años, lesionado de un disparo en el muslo por resistir el robo de su capital indicó que el delincuente colombiano disparó en tres oportunidades contra su humanidad. El librecambista afirmó que como todos los días se aprestaba a las 19:30 retirarse a su domicilio cuando sospechosamente observó que unas personas se acercaron a él y uno directamente sacó su arma de fuego y le disparó a la pierna. "Era un barbudito medio choquito que hizo tres disparos por encima de mi cabeza y luego escapó en el alboroto", señaló. Los delincuentes, no pudieron quitarle su bolsa con dinero después de quedar malherido. Los médicos dijeron que se encuentra fuera de peligro./E.D.