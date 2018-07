Evo advierte politización de la justicia en Ecuador por pedir prisión para Correa

Miércoles, 4 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Evo Morales y Rafael Correa . Foto: Javier Lizon/ Archivo

El presidente Evo Morales advirtió que la justicia ecuatoriana está politizada por pedir prisión preventiva para el expresidente, y su antiguo aliado, Rafael Correa. Morales cree que detrás de esta solicitud está el Gobierno de los EEUU.

"Rechazamos solicitud de la Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente de ese país, Hno. @MashiRafael. Denunciamos politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de #EEUU en intención de encarcelar a un inocente. Estamos contigo Hno. Correa ¡Venceremos!", escribió Morales en su cuenta de Twitter.

El martes se conoció que la jueza Daniella Camacho acogió el pedido de la Fiscalía de Ecuador y ordenó la prisión preventiva del expresidente Correa "por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro".



La autoridad jurisdiccional también ordenó que se emita alerta roja para que la Interpol localice, capture y se extradite a Correa. Según el portal de El Comercio de ese país, una vez que el exmandatario se encuentre en Ecuador deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicado en El Condado, en el norte de Quito.



La Fiscalía de Ecuador a través de su cuenta de Twitter también informó que solicitó "la prisión preventiva en contra del expresidente Rafael C. por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica ante @CorteNacional. Pidió que se notifique a Interpol mediante difusión de alerta roja para su captura y extradición".



Correa es procesado por el presunto delito de asociación ilícita y secuestro de Fernando Bala, un exlegislador de oposición. El martes la Corte Nacional de Justicia llevó adelante la audiencia de revisión de la medida cautelar que fue planteada por la defensa del exmandatario.



La Fiscalía hizo el pedido, después que Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, debió acudir el lunes a la Corte Nacional de Justicia en Quito, pero se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, como presunto cumplimiento de la medida cautelar que le había sido impuesta tras su vinculación penal al caso el pasado 18 de junio.



Poco después, Correa reaccionó en su cuenta de Twitter y descalificó al Fiscal. "Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc. ¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo. ¡Venceremos!", escribió.