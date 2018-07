Anapo ve en la excesiva oferta de pollo el problema de los avicultores

Para el Presidente de Anapo se trata de declaraciones con "tinte de especulaciones" porque no hay nada oficial que se haya anunciado sobre un posible incremento de los insumo

Miércoles, 4 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Foto: El Potosí

El presidente de la Asociación de Oleaginosas y Productores de Trigo (Anapo), Ricardo Paz, identificó a la sobreoferta de pollos como el problema de los avicultores y no así el precio de los insumos que no sufrió modificación. El representante dijo que se trata de una especulación de los avicultores ya que no hay nada oficial sobre un posible incremento en el precio de la harina de soya.



"Ellos no pueden decir que están perdiendo plata porque la harina de soya está cara, ese no es el problema, es un problema de comercialización de parte de ellos, un problema de oferta y demanda, un problema netamente de mercado", expresó Paz.



La víspera, Winston Ortiz, representante de los productores de pollo parrillero, dijo que su sector pierde un dólar por cada ave producida y pidió al Gobierno fijar una banda de precios para garantizar la economía del sector.



"Como avicultores que somos en este momento no sirve vender pollo, pero si sirve regalar a la ama a de casa, entonces lo que nosotros queremos es que el gobierno emita el decreto supremo para fijar el precio mínimo y el máximo, de forma que no agravie la economía de productor y tampoco de la ama de casa", apuntó.



También pidió que el gobierno analice bien antes de lanzar los nuevos precios de la harina de soya solvente. "Necesitamos que exista un proceso de negociación entre las aceiteras, el gobierno y los productores".



Para el Presidente de Anapo se trata de declaraciones con "tinte de especulaciones" porque no hay nada oficial que se haya anunciado sobre un posible incremento de los insumos "de ninguna parte de los productores ni de la agroindustria".



Remarcó que el problema que tienen los productores de pollo parrillero es un tema de mercado ya que por la mucha oferta automáticamente los precios bajan. "No creo que sea un problema de que la harina de soya está en un precio elevado", remarcó.