Empató con Inglaterra 1-1 en 120' pero en los disparos desde el punto penal cae 3-4

Colombia pelea pero 'muere' en penales

Octavos. Kane mediante tiro penal, puso en ventaja al cuadro inglés pero Mina en los descuentos igualó alargando la historia.

Miércoles, 4 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Inconsolables. Los jugadores colombianos se consuelan mutuamente luego de decretarse su eliminación en los penales. No pudieron llegar más lejos.

Inglaterra, en una infartante tanda de penales que ganó 4-3, acabó ayer con el sueño de Colombia en el Mundial de Rusia-2018, en unos octavos de final en los que no estuvo James Rodríguez por lesión.

Harry Kane, de penal a los 57 minutos, adelantó a Inglaterra pero, cuando el partido parecía resuelto, apareció Yerry Mina para sellar las tablas de cabeza en el 90+3.

Sin James. La ausencia de James, "un jugador clave en la creación y en la definición", según el propio seleccionador José Pékerman, condicionó el planteamiento colombiano. El entrenador apostó por Jefferson Lerma en su lugar para dotar de mayor verticalidad al equipo, pero no funcionó.

Ashley Young fue el primero que lo intentó. El carrilero del Manchester United probó fortuna con una falta lateral que David Ospina tapó con los puños.

El choque enloqueció, con ambas escuadras corriendo de un campo al otro sin freno. El resultado: imprecisiones, pases al contrario, escasas combinaciones e imprevisibilidad.

En la oportunidad más clara de los primeros 45 minutos, Kieran Trippier recorrió la banda derecha y dibujó un centro medido a la cabeza de Kane, que mandó por encima del horizontal. El ritmo decayó, el encuentro se enmarañó y Quintero, en el 45+2, dejó el único disparo entre los tres palos de los suyos. Jordan Pickford agradeció.

Penal y gol. Tras el paso por los vestuarios, Carlos Sánchez se alió con el enemigo al cometer un torpe penal sobre Kane delante del árbitro estadounidense Mark Geiger, quien no dudó en señalar la pena máxima. Kane agradeció el favor de la 'Roca' y, con un sutil disparo al centro del arco, abrió el marcador.

El delantero inglés transformaba así su tercer penal en el Mundial y ampliaba su renta como máximo artillero del torneo.

Dele Alli rozó el gol con un buen cabezazo a los 63 minutos y Juan Guillermo Cuadrado tuvo el empate en sus botines al final a través de un contragolpe fulgurante

Mina de oro. Cuando Inglaterra se veía ya en cuartos y Colombia eliminada, Yerry Mina volvió a salvar a los suyos. En el primer saque de esquina de los cafeteros en todo el choque, Mina, como ante Polonia y Senegal, se elevó por encima de todos, llevando el delirio a todo su país.

En la prórroga, Falcao acarició el gol en el 104 y Danny Rose en el 112, pero la velada había prometido emociones fuertes y no decepcionó. James y Colombia dijeron así adiós al torneo.

1 Título

Mundial es lo que ha ganado Inglaterra en su historia. El de 1966 realizado en su propio pais

6 Torneos

con el actual, en los que ha participado Colombia a lo largo de su historia.

Apuntes

• La cuarta, la vendida. Inglaterra había disputado tres tandas en su historia en los Mundiales y había perdido las tres: en semifinales de Italia-1990 contra Alemania Federal, en octavos de Francia-1998 contra Argentina y en cuartos de Alemania-2006 contra Portugal.

Ahora van por una final que no se les da desde 1966 cuando fueron anfitriones.

• Indignado. "Que pongan un árbitro americano (el estadounidense Mark Geiger) me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido... Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés... no sé... cierta parcialidad había seguro", dijo Radamel Falcao al final.

Colombia

Cae ante Goliat y se va con honor y dignidad

Un gol en el último minuto puso a Colombia camino a la gloria, pero los penales fueron la guillotina a la ilusión de alcanzar sus segundos cuartos de final.

Colombia pasó por todos los estados de nervios posibles ante los Pross, empató un partido en el que siempre sufrió, con James Rodríguez caído en desgracia por una lesión que le impidió jugar, y al final la suerte desde el punto blanco la traicionó.

En la épica batalla de Moscú, en la que el pequeño David sudamericano desafiaba al vanidoso Goliat, creador del fútbol y uno de los llamados candidatos al título, Colombia se fue del Mundial en los octavos con honor y haciéndose sentir. La eliminación de Colombia en los octavos de final de Rusia, en su sexta participación en las Copas del Mundo, podría ponerle punto final a la era Pékerman que en 2014 llevó a los cuartos de final.

Los técnicos

DT José Pékerman

"Hay que defender el fútbol un poco más del juego brusco"

Hay que defender el fútbol un poco más de todo este juego brusco y de las constantes interrupciones. Esto no empaña que Inglaterra tiene muy buen equipo y que Colombia demostró capacidad.

DT Gareth Southgate

"Teníamos fe en el portero, los habíamos estudiado"

"Teníamos enorme fe en el portero (Jordan Pickford), en los jugadores que tenían que lanzar. Habíamos estudiado a todos sus lanzadores. Nos sobrepusimos a un ambiente hostil y merecimos la victoria"

Euforia. Pikford es el centro de las felicitaciones de los jugadores de Inglaterra, luego que atajara el penal decisivo que significó la clasificación a cuartos.