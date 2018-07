Exige ser restituido

Alcalde en huelga de hambre

Quillacollo. Eduardo Mérida dice que el MAS le abrió al menos 31 juicios.

Miércoles, 4 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Esposado. Eduardo Mérida lleva a cabo su huelga de hambre con las manos esposadas.

El alcalde titular de Quilla-collo, Eduardo Mérida, quien cumple una huelga de hambre con las manos esposadas desde el lunes, afirmó que la "dictadura se está enraizando en Bolivia", porque no encuentra justicia para ser restituido vía acción de amparo constitucional que fue interpuesto, luego de su inusual suspensión vía Concejo Municipal.

31 juicios en su contra. En diálogo con radio Pío XII-Cochabamba, de la radio Erbol, Mérida se declaró como el alcalde más perseguido en Bolivia por los 31 juicios que le fueron abiertos a instancias del Movimiento Al Socialismo (MAS) que para suspenderlo -según dijo- ha utilizado concejales, jueces y fiscales solamente con "el fin de dar golpe en democracia".

"Mi pecado es haberle ganado al MAS, yo no soy ni de la izquierda ni la derecha, sino un ciudadano elegido.

Me acusan de un supuesto delito electoral por haber, supuestamente, falsificado una certificación militar; no tengo sentencia condenatoria ejecutoriada sino una sentencia política", declaró.

'Se inventaron una ley para suspenderme'. Dijo que el MAS y los 11 concejales se inventaron una ley para suspenderlo del cargo, aplicando el "voto de censura constructiva" que fue anulado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y utilizando a un juez que fue llamado por Feliciano Vegamonte, Viceministerio de Interculturalidad, para dar competencia a los concejales a suspenderlo.

Explicó que ante el caos jurídico que generó el juez, interpuso una acción de amparo constitucional, pero lamentó que "otro juez vendido al MAS" no le haya dado tutela ni restituido sus derechos.

11 Concejales

Se inventaron una ley para suspenderlo de la Alcaldía, dice Mérida.

La ciudad con dos alcaldes

La ciudad de Quillacollo tiene dos alcaldes: un titular Eduardo Mérida y un suplente Eduardo García.

'Esto se parece a Venezuela'

Me ponen un juicio, me dan el golpe luego me dan libertad. ¡Qué es esto! ¿Venezuela? dijo Eduardo Mérida, titular de la alcaldía.

Agencias eldia@eldia.com.bo