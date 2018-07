La AJ aclara que las promociones empresariales por SMS no existen

Saravia remarcó que las empresas que tengan una promoción y no lleven el logo de la AJ están sujetas a un proceso y sanción

Martes, 3 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Captura de pantalla.

Jessica Saravia, representante de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), aclaró este martes que las promociones empresariales por SMS (mensajes simples) no existen porque no cuentan con la autorización y el logo de esa entidad supervisora.



Las promociones empresariales "por SMS no existen porque la ley dice que para que una promoción empresarial pueda otorgarle a la ciudadanía transparencia debe llevar el logo de la AJ, pero al tener la imposibilidad de verlo en el SMS, son promociones empresariales, sorteos y otro tipo de actividades que no tienen una autorización", expresó Saravia.



La funcionaria dijo que los mensajes por SMS han confundido mucho a la población y han logrado "sobre todo en el público joven y adultos mayores obtener ventajas". Indicó que si hay autorización para promociones empresariales por las redes sociales.



Indicó que ante esas acciones dolosas, se contactaron con las empresas aludidas para que puedan tomar acciones.



Saravia remarcó que las empresas que tengan una promoción y no lleven el logo de la AJ están sujetas a un proceso y sanción. "Nosotros debemos velar por el participante, por el usuario", apuntó.



La AJ cuenta en su página web con un registro de las empresas que están realizando promociones e invitó a la población a verificar si la empresa que le está ofreciendo una promoción tiene la autorización.



"Invitamos a la población que antes de participar y erogar dinero pueda realizar esa verificación", recomendó.