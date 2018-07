Tribunal Electoral archiva el proceso revocatorio del alcalde Luis Revilla

Martes, 3 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: El alcalde de La Paz, Luis Revilla. Foto: AMN.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori, informó que la Sala Plena de esta entidad determinó archivar de forma definitiva el proceso revocatorio del alcalde Luis Revilla y de los concejales del municipio paceño.



Según el TED, los impulsores de este proceso -encabezados por el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín al MAS, Jesús Vera- no llegaron a entregar los libros de adhesión en 90 días.



"Este plazo corría desde el 2 de abril hasta el sábado 30 de junio. Hasta la media noche los hemos esperado, pero lamentablemente nadie se ha apersonado y es por eso que hemos tomado esta determinación en cumplimiento a los reglamentos vigentes", indicó Condori, en contacto con radio Fides.



El proceso impulsado por Vera, en un primer momento, también fue anulado tras detectarse irregularidades en el trámite para la recolección de firmas. Luego de subsanarse las observaciones, el TED de La Paz decidió reactivar el proceso.



Vera buscaba recolectar 190.000 firmas para dar pie al referéndum revocatorio del mandato de Revilla. Sin embargo, la meta no fue cumplida y tras vencerse el plazo, el proceso quedó anulado.



"De los 87 municipios que tenemos en La Paz, no hay ninguno de ellos que hayan cumplido los requisitos para que puedan avanzar en este proceso y se pueda hablar de un referéndum revocatorio de mandato", apuntó Condori.