Universitarios lo consideran una provocación

Refundar la UPEA propone Evo y recibe críticas

Respuesta. Califican de 'antojadiza' la propuesta y acusan falta de conocimiento.

Martes, 3 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Reunión. Ministros del gobierno y autoridades de la UPEA se sentaron finalmente a dialogar.

El presidente Evo Morales planteó a las organizaciones vivas de la ciudad de El Alto refundar la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en el marco de su autonomía, para mejorar la calidad administrativa y educativa.

La propuesta fue descalificada por los principales líderes de la UPEA, que la consideraron una provocación.

El propio rector, Ricardo Nogales, manifestó que no se puede hablar "así por así (plantear la refundación)" porque existe la Constitución Política del Estado y las leyes respecto a la autonomía, por tanto, no podría ni siquiera ser puesta en consideración, porque se estaría hablando de violar las leyes.

Propuesta de Evo "Debatamos seriamente, hay que refundar la UPEA en el marco de su autonomía, queremos una administración transparente y calidad educativa. No vamos a abandonar a la UPEA, solo queremos transparencia", dijo Morales y en ese sentido llamó al pueblo alteño a refundar esa casa de estudios.

Recordó que cuando ejerció como diputado apoyó la creación de la universidad de El Alto con el objetivo de que sea "modelo de todo el sistema universitario público". "Esa era la meta que nos propusimos cuando debatíamos en el Parlamento", recordó.

El mandatario insistió en que el Gobierno no abandonó a la Universidad de El Alto y remarcó que en 2005 la UPEA recibió recursos por Bs 23 millones y en la gestión 2017 subió a Bs 269 millones.

Molestia en la UPEA. El secretario ejecutivo de la Federación de Docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Salvador Quispe, descartó ayer la posibilidad de refundar esa casa de estudios superiores y calificó de antojadiza la propuesta que lanzó el presidente Evo Morales.

"Estamos molestos por algunos comentarios que se hace de manera muy antojadiza, parece que no se conocen los procedimientos legales pertinentes en base a la Constitución Política del Estado y al Estatuto del Sistema Universitario boliviano y lo que nos preocupa es que se tengan que hablar de cosas totalmente irreales en cuanto a nuestra universidad", declaró.

Dijo que les preocupa también que algunos ministros y viceministros que quieran proceder de esa forma, porque no solamente se han pedido auditorías sobre la UPEA, cuando en otras instituciones del Estado como el Fondioc y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tienen grandes problemas y ni siquiera le hicieron auditorías.

Considera que la idea del presidente pudo tratarse de un lapsus linguae que se constituye en una provocación al pueblo. "No sé a quién está invitando a tomar la universidad y nos preocupa que algunos ministros quieren de manera intransigente proceder de esta forma".

4to Mes

La protesta comenzó en abril y está entrando en su cuarto mes.

195 Ley

Esa es la norma que quieren cambiar los universitarios de la UPEA.

Se reinstala el diálogo entre el gobierno y la universidad

Autoridades del Gobierno y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) reinstalaron el lunes por la tarde el diálogo para resolver las demandas de esa casa de estudios superiores sobre mayor asignación presupuestaria. La reunión había sido declarada en cuarto intermedio el domingo por la tarde.

Al ingresar al encuentro, el ministro de Economía, Mario Guillén, indicó que la modificación de la Ley 195 para viabilizar mayor presupuesto a la UPEA no está en debate, ya que se les demostró que esa norma permite distribuir dinero a otras entidades subregionales.

"Les hemos mandado una carta donde les dijimos que ese tema no está en discusión, nosotros ya les hemos demostrado que la Ley 195 ya está asignada a los diferentes sectores y no podemos modificar porque eso sería afectar a otros sectores, por lo tanto, la discusión de ahora no es la Ley 195", dijo Guillén.

Hasta el cierre de esta edición continuaba la reunión sin que ninguna parte se pronuncie en público.

ANF-Agencias eldia@eldia.com.bo