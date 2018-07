Piden las plataformas ciudadanas a los partidos y organizaciones políticas

Freno a las candidaturas hasta que se defina situación de Evo

Reelección. Voceros de partidos políticos justifican organización rumbo a las presidenciales del 2019. Activistas dan ultimátum al TSE para que se pronuncie sobre Evo.

Martes, 3 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Posición. Representantes de Plataformas ciudadanas que participaron del Congreso en Cochabamba dan a conocer el pronunciamiento.

Dejar de lado las candidaturas electorales rumbo al 2019, es el pedido de las Plataformas ciudadanas para los partidos y organizaciones políticas, hasta que se defina que Evo Morales no será candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ese es uno de los puntos del pronunciamiento que emitió el Congreso Nacional de Plataformas el pasado fin de semana.

El próximo año habrá elecciones presidenciales y desde el MAS ya han anunciado que Morales será su candidato por cuarta vez, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) no lo permite, además de la decisión democrática de los bolivianas reflejada en el referéndum del 21 de febrero 2016, donde le dijeron no a la reelección de Evo.

Pedido. Cristian Tejada, representante de Generación 21, al momento de dar a conocer el pronunciamiento, hizo énfasis en el noveno punto, sobre el no permitir las candidaturas hasta que no se defina la situación de Evo Morales, a quien calificaron como el "Dictador de Bolivia". "Los políticos que se olviden de candidaturas.

Hoy por hoy no podemos hablar de candidaturas, porque en dictaduras no hay elecciones justas y transparentes. Hablar de estructura política es dar legitimidad al Gobierno dictatorial de Evo Morales, es entrar a su juego, que quede claro que hacer estructura partidaria política hoy por hoy es hacer un flaco favor al Gobierno", manifestó a tiempo de recordar que la CPE prohíbe esta situación.

Organizaciones políticas. Tras este pronunciamiento, los partidos políticos se pronunciaron justificando la organización previa a elecciones.

El vocero de Sol.Bo, José Luis Bedregal, Arturo Murillo de Unidad Nacional (UN) y Ernesto Suárez del Movimiento Demócrata Social (MDS), coincidieron por separado en que apoyarán acciones para limitar la candidatura de Morales, pero que a la vez continuarán trabajando en sus estructuras partidarias.

"Queda claro que Evo no puede ser candidato porque la Constitución lo prohíbe, pero por otro lado, las organizaciones tenemos que ir a perfilando candidaturas, porque por nada más a la rápida se ponen candidaturas tirada de los pelos. Se debe ir preparando una panorama electoral", precisó Bedregal.

Murillo asegura que por el momento los políticos están concentrados en apoyar las acciones que busquen hacer respetar la democracia y el voto del 21F".

"Apoyamos las denuncias y acciones que se van a realizar para demostrar que el presidente se sacó la careta de demócrata y muestra su verdadero rostro dictador", remarcó Murillo.

Por su parte, Suárez asegura que el próximo año se efectuarán las elecciones presidenciales, por lo que ellos están trabajando en un programa de Gobierno y no así en las candidaturas específicamente.

"Para nosotros no viene la sugerencia, sabemos el camino que vamos a recorrer. No es tiempo de hablar de candidaturas, pero sí vamos a participar como lo hemos dicho antes. Al margen de cualquier cosa nosotros vamos a participar, por ahora no estamos hablando de candidaturas", dijo.

Análisis. El analista político Renzo Abruzzese, destacó la importancia de las plataformas ciudadanas en el país y dio la razón a los activistas a que por el momento en el país no se toque el tema de las candidaturas, porque a decir de él, esto daría lugar a que el MAS presente a Evo Morales como su candidato. "Los partidos políticos tienen que organizarse porque de lo contrario las elecciones les toma por sorpresa y sin espacio a reacción, ellos no pueden quedarse de brazos cruzados, porque el Gobierno sigue con sus planes. No podemos permitir que en la elección se incorpore un candidato ilegítimo", remarcó.

Ultimátum. Es en este sentido que las Plataformas ciudadanas, pusieron plazo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se pronuncie sobre la candidatura de Evo Morales.

El 6 de agosto, es el plazo al Órgano Electoral para que se manifieste sobre la candidatura de Morales para las presidenciales del 2019.

Desde el TSE, los vocales no se han pronunciado en específico sobre esta situación.

En su momento el vocal José Luis Exeni, indicó que el tema de la reelección de Evo Morales se tendrá que tratar en Sala Plena del TSE, pero que por el momento no lo hacen, porque no existe un proceso electoral y que llegado el momento sí analizará el tema y se emitirá una voz oficial.

Críticas. Desde el MAS cuestionaron a las Plataformas ciudadanas por su pronunciamiento y las movilizaciones que han llevado adelante desde hace varios meses, con la intención de buscar frenar la repostulación de Morales. "El presidente Evo es el candidato del MAS y un congreso digitado por Comité Cívicos no lo va impedir. Las plataformas representan y pertenecen a partidos políticos de oposición", dijo el diputado oficialista del MAS, Henry Cabrera.

10 Puntos

Tiene el pronunciamiento oficial del Congreso de las Plataformas.

3 Meses

de tiempo se han dado las Plataformas para el segundo Congreso Nacional.

Pronunciamiento

> Primero. Se declara a Evo Morales Dictador de Bolivia.

> Segundo. Anunciar a Bolivia y al mundo que Bolivia se fracciona y divide en dos.

> Tercero. Nuevo Congreso Nacional de Plataformas y movimientos Ciudadanos en 60 días calendarios, en la ciudad de Sucre, Chuquisaca.

> Cuarto. Movilizaciones cada 21 de cada mes en todos los departamentos, utilizando la creatividad de cada región, pero a la vez coordinada.

> Quinto. Enviar una carta al Órgano Electoral dando ultimátum hasta el 6 de agosto para que se manifieste de forma clara y concisa que el Evo Morales Ayma, NO ESTÁ HABILITADO PARA SER CANDIDATO EL 2019.

> Sexto. En caso de que Evo Morales NO desista de su candidatura y el Órgano Electoral, no se pronuncie, se iniciará la operación Sicurí. (GRAN MARCHA) El 1 de octubre iniciará una Caravana que saldrá de Caracollo, Oruro, hasta la ciudad de La Paz, llegando el 10 de octubre, Día de la Democracia.

> Séptimo. Paro Nacional Indefinido si el Órgano Electoral permite la repostulación de Evo Morales para elecciones del año 2019.

> Octavo. Vestir la polera del 21F todos los sábados y embanderar las casas con la tricolor y la bandera del 21 F.

> Noveno. No permitir las candidaturas, mientras no se defina que Evo Morales NO será candidato en las próximas elecciones.

> Décimo. Interponer Juicio de Responsabilidades a Evo Morales por el incumplimiento del Artículo 172 de la CPE por incumplimiento de deberes.