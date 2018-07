Protestas por ampliación del plazo de su funcionamiento

Conflicto por el vertedero, acercamiento con un grupo de vecinos

Conflicto. En reunión comunal se comprometió a aprobar planimetría de barrios aledaños al actual relleno. Aunque igual demandó a dirigentes que insisten en bloquear. Hoy, por otro motivo, a las protestas se suman los comerciantes.

Martes, 3 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Basura. Hasta el final de la tarde se observó un gran número de camiones cargados al ingreso del Vertedero. No pudieron descargar.

La ampliación del plazo de funcionamiento del vertedero municipal Normandía, por un año más (30 de junio del 2019), mantiene en alerta a los vecinos.

Hasta el cierre de esta edición (23.00), el bloqueo persistía mientras se desarrollaba el diálogo. Aunque estos están divididos en tres grupos: mientras uno persiste en bloquear el ingreso del vertedero, otro declaró un cuarto intermedio en las movilizaciones hasta mañana y el tercero asistió a las mesas de diálogo a las que convocó el municipio cruceño. Con estos últimos, para que acepten los nuevos términos de funcionamiento del relleno, la Alcaldía se comprometió a aprobarles las planimetrías de sus barrios para que a futuro puedan regularizar sus papeles de derecho propietario. Aunque las autoridades municipales denunciaron por atentado a la salud pública al grupo de vecinos que insiste en impedir el ingreso de basura al relleno sanitario, pues hasta media tarde de ayer al menos 20 camiones llenos de residuos no podían descargar. Por su parte, la Gobernación cruceña confirmó que no se modificaría la ampliación del plazo debido a que a la fecha no hay un nuevo relleno sanitario funcionando.

Una medida que podría radicalizarse. Uno de los vecinos que actualmente bloquea el vertedero municipal, Alfredo Encinas, quien vive en el barrio Samaria, aseguró que la única acción que haría que se suspenda la protesta es que se determine que se traslade el vertedero inmediatamente pues las autoridades tuvieron más de dos años para este trabajo. Desde la madrugada de ayer al menos unos 200 vecinos, de diversos barrios como Jorori, Villa Paraíso, Samaria Uno y Dos, entre otros, bloquearon el ingreso al relleno sanitario para exigir se cierre. "Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la auditoría ambiental que fijaba como plazo el pasado 30 de junio. No cumplir esto es un delito, podemos acusarlos de incumplimiento de deberes.

No reconocemos ninguna ampliación de fecha", insistió. Otra de las personas que bloqueó, la diputada Adriana Arias, indicó que lo que más critican es que en la última reunión de febrero de este año las autoridades se seguían comprometiendo a cerrar este 30 de junio sabiendo que no tenían ni siquiera aprobada la licencia ambiental para el nuevo terreno. A la protesta igual llegó el diputado, Henry Cabrera, quien aseguró que asistían a apoyar la demanda de los vecinos. Los movilizados indicaron que la protesta es indefinida, aunque cabe recalcar que ayer en la mañana la Alcaldía cruceña solicitó apoyo a la Policía para que desbloquee. Sin embargo, el Secretario Municipal de Comunicación, Jorge Landívar, indicó que debido a que no tuvieron respuesta si es necesario intervendrían solo con la guardia municipal.

Califican protesta como política. El secretario Municipal de Comunicación, Jorge Landívar, calificó que la medida es política porque los aspectos técnicos para la ampliación ya fueron socializados y justificados. "Sabemos que detrás de todo esto (el bloqueo) hay inconvenientes internos que hay en el MAS (Movimiento Al Socialismo). Inconvenientes de dirigencia que aprovechando el tema del vertedero (el cierre) tratan de descalificar a un dirigente y tratan de hacer sobresalir a otro. Quien está pagando el pato es la ciudadanía", manifestó. En respuesta, Cabrera. aseguró que no hay división dentro del MAS y que lo que están haciendo es apoyar a los vecinos que tienen una medida.

Comprometen viabilizar derecho propietario. Las protestas, de uno u otro grupo comenzaron el fin de semana, ayer el Concejo municipal convocó de urgencia a una reunión de Comisión Mixta para explicar a los vecinos el motivo de ampliación del plazo. Hasta Parques y Jardines, pasado el mediodía, llegó un grupo con los que se inició el diálogo. También asistió Cabrera y solicitó una nueva reunión con el grupo que aún protestaba. La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que, con el grupo de ayer, se comprometieron que hasta el 15 de agosto se aprobaría una Ley municipal específica para incluir en la mancha urbana a los vecinos de esta zona y así puedan regularizar su derecho propietario. "Pese a que no hemos recibido la homologació(de la Mancha Urbana) de la instancia nacional (Viceministerio de Autonomías), vamos a aplicar la autonomía municipal en base al requerimiento de los vecinos", dijo. En el debate igual se analizó más obras como pavimento y salud y un cronograma de cierre del vertedero. El grupo que se reunió justificó que se evidenció que no hay un nuevo relleno por lo que aceptaron el nuevo plazo.

Un tercer frente de conflicto. El tercer grupo de vecinos en emergencia es el liderado por Néstor Silva, quien indicó que si mañana no llegan a un acuerdo con la Alcaldía retomarán las movilizaciones desde el jueves. Este grupo indicó que hoy presentará una demanda al Ministerio Público contra la Gobernación cruceña que viabilizó la ampliación del tiempo de la licencia ambiental de Normandía.

Cabe recalcar que también los comerciantes del nuevo mercado del Plan Tres Mil advirtieron que desde hoy se sumarían al bloqueo en el ingreso de Normandía en reclamo a que el municipio no realiza controles para evitar asentamientos de ambulantes en los alrededores de la rotonda del Plan Tres Mil.

Atentado a la salud pública. La directora municipal de Asuntos Jurídicos, Silvia Arispe, detalló que la denuncia fue contra los dirigentes "Patricio Mendoza, Justino López, Alfredo Encinas, Martín Varas, Leónidas Peso García, Guido Yucra, y los que resulten autores, coactores, cómplices y encubridores e instigadores". Los delitos por los que se los acusa son Asociación Delictuosa, Impedir y Estorbar el Ejercicio de Funciones, Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos y Delito Contra la Salud Pública.

El secretario de Desarrollo Social, Paúl Cortez, enfatizó que no ingresar basura al vertedero pone en riesgo a la población en general, pues a diario se recogen, por ejemplo, residuos tóxicos de los hospitales y estos deben recibir un tratamiento especial e inmediato.

Por su parte, uno de los acusados, Encinas, explicó que pese a la denuncia no levantarán la protesta. "Nos denuncian pero los vecinos no son los culpables. Los culpables son las autoridades que fijaron una fecha y no cumplieron", dijo.

El gerente general de la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz) Johnny Bowles, remarcó que se hicieron los esfuerzos necesarios para cumplir el plazo pero que hubo factores externos que lo impidieron, como un asentamiento irregular próximo a la primera opción de predio de nuevo relleno. Agregó que para solicitar la ampliación del plazo están respaldados en una auditoría ambiental voluntaria que concluyó a finales diciembre del 2017 y en la que se fija que Normandía tiene capacidad para operar un año más.

7 Horas

se reunió la Comisión Mixta con los vecinos.

1995 Año

Comenzó a funcionar Normandía.

Vertedero. El relleno sanitario de Normandía funciona desde 1995.

Protesta. El bloqueo se retomó ayer en la mañana y en el lugar habían vecinos de distintas zonas aledañas al vertedero actual.

Avance para funcionamiento de nuevo sitio de relleno

Según Bowles, se tiene previsto que el próximo mes se presenten todos los estudios para solicitar la ficha ambiental a la Gobernación cruceña pues el último requisito, la Consulta Pública, está prevista para este 14 de julio. El nuevo predio está ubicado en la zona sur, en el distrito 14. Tiene 200 hectáreas de las cuales más de 100 serán ocupadas para el nuevo relleno que se proyecta que tendrá una vida útil de 30 años. Las restantes serán para una especie de Cordón Ecológico. El siguiente paso es el lanzamiento de la licitación para la construcción, prevista para septiembre. "Si todo sale bien entre abril y mayo tendríamos el nuevo sitio y operando desde el primero de julio del 2019", detalló.