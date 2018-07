Morales afirma que el 'delito' del Cardenal es ser su amigo y califica a la CEB de derecha

El Presidente dijo que sus enemigos políticos lo que quieren es amedrentar a los que se acercan a él para que nadie sea su amigo

Lunes, 2 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: El Cardenal Toribio Porco Ticona junto al presidente Evo Morales. Foto: ANF

El presidente Evo Morales afirmó este lunes que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), al cuestionar el rótulo de indígena al cardenal Toribio Porco Ticona por parte del Gobierno, reconoce que esa entidad de la Iglesia Católica es de derecha. Dijo que el delito del Cardenal es ser su amigo y haber estado siempre al lado de los que menos tenen.



"No conozco al padre José Fuentes, pero cuando dice 'un indígena al servicio de un partido', él directa o indirectamente está reconociendo a esa Iglesia como de la derecha, así se entiende, es confeso que la Conferencia Episcopal Boliviana es de la derecha, lamento mucho decir eso", manifestó Morales en rueda de prensa.



El secretario general adjunto de la CEB, padre José Fuentes, criticó la "manipulación" de la imagen del Cardenal con el rótulo de indígena y lamentó que esté siendo usado al servicio de un partido político y no en favor de todos los bolivianos.



"Hemos asistido a una manipulación de la figura (del Cardenal), un poco bastante pobre en cuanto al desarrollo intelectual. Han querido ponerlo al servicio de un partido y me parece gravísimo este intento", afirmó Fuentes.



El Obispo señaló que los bolivianos necesitan un Cardenal que esté a favor de todos y no secuestrado por un partido político. Cuestionó que esté siendo utilizado por el partido de gobierno bajo la ideología del indigenismo. Dijo que Porco Ticona como miembro de la Conferencia Episcopal debe estar al servicio de la sociedad.



Para Morales, las constantes críticas y ataques al Cardenal, desde apropiación y venta de terrenos de la Iglesia hasta que tiene esposa e hijos, ocurren por ser indio y su amigo y por su vida dedicada a los pobres.



"Lo que pienso es que el delito, el pecado del hermano Toribio, ahora cardenal, es ser indio y ser amigo de otro indio, tengo muchos recuerdos (...), mucho respeto, mucha admiración, pero como es indígena todos saltan contra el hermano Ticona, tantas acusaciones", lamentó Morales.



Dijo que sus enemigos políticos lo que quieren es amedrentar a los que se acercan a él para que nadie sea su amigo. "Si son amigos de Evo van a ser acusados de todo, eso quieren usar algunos, no creo que sea de carácter institucional como la Conferencia Episcopal, lo dudo, porque también conozco a algunos padres, obispos que están con su pueblo", apuntó.