Gobernador Patzi: Es muy difícil construir hospitales si no hay redistribución de recursos

Lunes, 2 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Gobernador de La Paz, Félix Patzi. Foto: Erbol

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó este lunes que es muy difícil que los gobiernos municipales y departamentales construyan hospitales para atender la demanda de salud de la población si no hay redistribución de recursos para cumplir con esas competencias exclusivas.



"La Constitución Política del Estado ha modificado totalmente las competencias, incluso ha delegado competencias exclusivas a gobernaciones y municipios, y una de las competencia exclusivas es la construcción de hospitales de tercer nivel, pero si no redistribuimos el presupuesto es muy difícil que asuma ninguna gobernación con los recursos que no se han modificado en nada", manifestó la autoridad.



De esta manera Patzi respondió al vicepresidente Álvaro García las críticas que vertió sobre la gestión de la Gobernación de La Paz en el tema de salud. Dijo que para él "no es extraño, él (Álvaro) siempre tiene un lenguaje belicoso, un lenguaje de maltrato, y eso ya no es novedad, y particularmente cuando se trata de La Paz".



El Gobernador aseveró que "hace 30 años" el departamento percibe para inversión pública alrededor de 250 millones de bolivianos, monto que se distribuye entre los diferentes proyectos y obras de las 20 provincias.



"Un hospital cuesta alrededor de 700 millones de bolivianos en promedio solo en infraestructura, sin equipamiento, y las gobernaciones reciben menos de eso, excepto Tarija y Santa Cruz por regalías hidrocarburíferas", apuntó.



Pero como no ha habido redistribución de recursos, "el gobierno sigue manejando como si fuera su competencia la construcción de hospitales, por eso está hablando 'voy a construir 40 hospitales', pese a que la Constitución y la Ley marco de Autonomías dice que no es su competencia".



Para Patzi no hacer la redistribución de recursos, que se debió decidir con el pacto fiscal, es porque el Ejecutivo "está pensando en eternizarse en el poder, entonces quiere decir a la población que está construyendo hospitales ya que las gobernaciones y municipios no pueden".



El departamento de La Paz mostró en estos días grandes deficiencias en el tema de salud, sobre todo los referidos a enfermos con cáncer, quienes tuvieron que realizar hasta una huelga de hambre para ser atendidos en sus necesidades.