Puente de la 'U' está listo para su inauguración

Buscan que la obra sea inaugurada esta semana y se cierre la pasarela antigua para su reparación.

Lunes, 2 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: La obra así lució en la prueba de luminarias. Tiene capacidad para que crucen 100 mil personas diariamente.

La pasarela que une el campus con los módulos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Santa Cruz, está lista para ser inaugurada desde la semana pasada cuando concluyó con la prueba de la iluminación, sin embargo, la Secretaría Municipal de Obras Públicas aún no tiene la fecha para el estreno y espera recibir orden para inaugurarla esta semana porque "se la necesita y así cerrar la pasarela antigua", dijo ayer Freddy Arauco, secretario de Obras Públicas. El rectorado de la Universidad indicó que es necesario abrir paso por la nueva construcción para reparar el antiguo puente.

En manos del alcalde. "Yo quiero inaugurarlo esta semana, antes que los estudiantes salgan de vacaciones y se tenga que esperar más tiempo y en ese tiempo de espera alguna persona puede pintarrajearlo una noche de estas. Así que no se puede esperar más de esta semana", señaló Arauco antes de explicar que la decisión de inauguración no depende de él, sino del alcalde Percy Fernández y su entorno de protocolo que programan las inauguraciones.



Esperan estrenos en la 'U'. "Prevemos que se inaugurará entre esta semana y la otra porque ya está concluida, aunque los alumnos ya salieron desde el viernes de vacaciones igual necesitamos el puente, porque la universidad no deja de trabajar. El área administrativa de la parte académica continúa, porque se pasan las notas, se toman repechaje, se hace inscripciones para el próximo semestre y otros", indicó Oswaldo Ulloa, vicerrector de la UAGRM.

Sobre la pasarela que actualmente funciona, Arauco señaló que se tendría que cerrar porque es un peligro y analizar si se quita o no. Por su parte, el vicerrector, dijo que no se tendría que quitar, solo reparar para que funcionen las dos, ya que la antigua es más directo el tramo para cruzar.