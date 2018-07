Primer Congreso Nacional

Colectivos ciudadanos resuelven declarar dictador a Evo Morales

Activistas de plataformas y figuras públicas del país se reunieron en la ciudad de Cochabamba para asumir una posición sobre la defensa del 21F.

Ref. Fotografia: En el Congreso se determinó movilizaciones los días 21 de cada mes.

En su I Congreso Nacional realizado en la ciudad de Cochabamba, plataformas ciudadanas de todo el país aprobaron el sábado declarar "dictador al presidente Evo Morales" por no respetar los resultados del referéndum del pasado 21 de febrero de 2016, donde ganó el No a su repostulación.

El manifiesto, leído por un activista y aprobada por aclamación por los participantes, estableció "declarar a partir de ahora dictador a Evo Morales". Además, trabajar para "polarizar dos tipos de Bolivia, la Bolivia que defiende la democracia y la Bolivia que apoya la dictadura".

Resoluciones. En el Congreso participaron el exdefendor del Pueblo y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma y otras autoridades y figuras públicas, además de representantes de Colectivos Ciudadanos de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Oruro, Beni, Pando y de El Alto.

Este evento de las plataformas ciudadanas se da después que el presidente Evo Morales criticara el mes pasado las marchas de colectivos ciudadanos reclamando por el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 y advirtió que pedir "21F es defender a la derecha vendepatria". A esto se suma, que un grupo de bolivianas accedió el jueves a saludar al nuevo cardenal Toribio Ticona Porco, vistiendo poleras con la inscripción de "Bolivia dijo no", luego que concluyera el acto protocolar de consagración a cargo del papa Francisco en el Vaticano.

También aprobaron realizar "movilizaciones en los nueve departamentos del país cada 21 de mes", además "vestir la polera del 21F, con el 'Bolivia dijo no', todos los sábados y embanderar las casas con la tricolor y el 21F", para coordinar estas iniciativas determinaron elegir a representantes de cada plataforma.

De la misma forma, aprobaron "no permitir la electoralización, mientras no se defina que Evo Morales no sea candidato el 2019". Además, realizar juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales y otras autoridades nacionales por el presunto delito de incumplimiento de deberes.