Universitarios mantienen medidas de presión

Diálogo Gobierno-UPEA

Ricardo Nogales lamentó que el Gobierno no haya llevado propuestas a la reunión.

Lunes, 2 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Se espera que hoy al mediodía se vuelva a instalar el diálogo en La Paz.



Durante casi cuatro horas estuvieron reunidos ayer, autoridades del Gobierno nacional y representantes de la Universidad Pública de El Alto, con el fin de buscar una solución a un conflicto que se ha ido prolongando. Finalmente, cerca de las ocho de la noche, el rector de la Universidad, Ricardo Nogales, informó que el Gobierno habría pedido un cuarto intermedio para consultar alguno de los pedidos expresados por la UPEA, asegurando que el diálogo se restablecería hoy al mediodía.

"No se quedó en nada, no hubo propuesta, seguro mañana (hoy) al mediodía se continuará con la reunión. El único avance es que hemos entrado en una mesa de diálogo, seguro mañana (hoy) nos harán llegar la propuesta que el Gobierno tiene", dijo Nogales al salir de las instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), donde se desarrolló la reunión.

Posturas. Mientras la UPEA reclama un mayor presupuesto y plantea que es necesaria la modificación de la Ley 195, de Coparticipación Tributaria, el Gobierno cierra la posibilidad de cambiar esa norma, por lo menos eso fue lo que expresó ayer el ministro de la presidencia, Alfredo Rada, al ingresar a la reunión.

“El Gobierno no va a someter a discusión este punto (modificar la ley), de ahí que este es un diálogo únicamente con el Ejecutivo, no hay ningún representante del Legislativo ya que no hay ninguna ley en discusión", manifestó el ministro.